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ذخیره سد زاینده رود اصفهان ۴۴۹ میلیون متر مکعب است

ذخیره سد زاینده رود اصفهان ۴۴۹ میلیون متر مکعب است
کد خبر : 1821638
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معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اعلام کرد: میزان ذخیره فعلی سد زاینده رود ۴۴۹ میلیون مترمکعب است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، خلیل دادخواه اظهار داشت: مقدار ذخیره فعلی نسبت به میانگین بلند مدت ۴۸ درصد کمتر است.

وی که در جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان با حضور مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان سخن می‌گفت، افزود: ورودی به سد ۱۹.۲ متر مکعب آب بر ثانیه و خروجی آب از آن در حال حاضر ۷۹ متر مکعب بر ثانیه است.

دادخواه با تأکید بر این که در مرحله توزیع مرحله چهارم آب کشاورزی قرار داریم، خاطر نشان کرد: بر اساس جدول مصارف و منابع آب لازم است در پایان شهریور امسال، ۲۳۶میلیون مترمکعب در سد زاینده رود ذخیره آب باقی بماند و با توجه به این موارد کماکان صرفه جویی در تمامی بخش ها ضرورت دارد.

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