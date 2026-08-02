برقراری پرواز مستقیم ارومیه _مشهد/روزهای دوشنبه و پنج شنبه هر هفته پرواز انجام می شود

به گزارش ایلنا، عظیم طهماسبی با اعلام این خبر اظهار کرد: شرکت هواپیمایی معراج از این پس در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه هر هفته پروازهای برنامه‌ای خود را در مسیر ارومیه-مشهد و بالعکس برقرار خواهد کرد.

وی افزود: بر اساس برنامه پروازی، هواپیمای معراج ساعت ۶ صبح از تهران به مقصد ارومیه پرواز کرده و پس از ورود به فرودگاه شهید باکری ارومیه، ساعت ۸ صبح این فرودگاه را به مقصد مشهد مقدس ترک خواهد کرد. در مسیر بازگشت نیز پرواز ساعت ۱۱ از مشهد مقدس به مقصد ارومیه انجام شده و پس از ورود به فرودگاه ارومیه، ساعت ۱۴ این فرودگاه را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

طهماسبی با اشاره به اینکه این پرواز به صورت زنجیره‌ای در مسیر «تهران-ارومیه-مشهد» و بالعکس انجام می‌شود، گفت: با برقراری این برنامه پروازی، علاوه بر ایجاد مسیر مستقیم ارومیه-مشهد، تعداد پروازهای برنامه‌ای در مسیر تهران-ارومیه نیز افزایش یافته و دسترسی مسافران به هر دو مقصد تهران و مشهد تسهیل خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت استقبال شهروندان از این مسیر پروازی اظهار کرد: تداوم و توسعه پروازهای برنامه‌ای در مسیر ارومیه–مشهد، در گرو استقبال و همراهی مسافران است و میزان استقبال از این پروازها، نقش تعیین‌کننده‌ای در استمرار ارائه این خدمت خواهد داشت.

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