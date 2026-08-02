گردشگری ادبی فارس؛ روایتی از حافظ و سعدی تا آگاتا کریستی
استاد دانشگاه، مدرس گردشگری و مدیر میز ملی گردشگری ادبی، از طراحی و اجرای نزدیک به ۵۰ مسیر گردشگری ادبی در یک دهه اخیر خبر داد و گفت: این مسیرها با هدف فراتر رفتن از معرفی صرف بناهای تاریخی، به سمت گردشگری روایتمحور و خلاقانه گام برداشتهاند.
به گزارش ایلنا، امیرحسین حکمتنیا با اشاره به ظرفیتهای استان فارس بهعنوان یکی از قطبهای گردشگری ادبی جهان اظهار کرد: در شیراز مسیرهای گردشگری با محوریت ادبیات و داستانهای بومی طراحی و اجرا شده است.
وی افزود: مسیرهایی با محوریت حافظیه، سعدیه، خانهای در شیراز مرتبط با آگاتا کریستی، ارگ کریمخان، حمام وکیل و خانههای تاریخی صالحی و ضیائیان در قالب گردشگری ادبی مورد توجه قرار گرفتهاند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: تورهای تخصصی آرامگاهگردی مفاخر ادبی نیز بهصورت مستمر برگزار میشود و در این برنامهها، چهرههایی همچون حافظ، سعدی، خیام و عطار محور روایتهای گردشگری قرار میگیرند.
حکمتنیا با تأکید بر ضرورت توسعه گردشگری ادبی در سطح کشور گفت: فعالیتها در این حوزه به فارس محدود نشده و در استانهایی همچون اصفهان، یزد، کرمان، کاشان، تبریز، تهران و خوزستان نیز تورهای تخصصی با محوریت مشاهیر ادبی برگزار شده است.
وی از فرخی یزدی، وحشی بافقی، محتشم کاشانی، شهریار و قیصر امینپور بهعنوان برخی از چهرههای مورد توجه در این تورها نام برد و افزود: «نظامیخوانی در اقلید»، «اژدهاپیکر در لار» و «میل اژدها در ممسنی» از جمله تورهای شاخص اجراشده در این حوزه هستند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه گردشگری ادبی در کشور همچنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بر ضرورت حمایت رسانهها و نهادهای فرهنگی از این ظرفیت تأکید کرد.
حکمتنیا گفت: ما بر بال ادبیات سفر میکنیم و مشاهیر ایرانزمین را میشناسیم و این رویکرد برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و ادبی ایران نیازمند توجه و حمایت در سطح ملی است.
وی در پایان از حمایتهای اداره کل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی و اداره کل میراث فرهنگی استان فارس و همچنین همکاری شرکت خدمات گردشگری سفیران ملک سلیمان، آموزشگاه گردشگری سما و آژانس فرتاش سرزمین کهن در برگزاری این رویدادها قدردانی کرد.
حکمتنیا ابراز امیدواری کرد گردشگری ادبی ایران با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، جایگاه شایسته خود را در عرصه جهانی به دست آورد.