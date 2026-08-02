عبائی حسنی: تأخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی باید با جبران خسارت دیرکرد همراه باشد

به گزارش ایلنا از خوزستان، عبدالحمید عبائی حسنی امروز یکشنبه در این بیانیه با تأکید بر اینکه معوقات فروردین و اردیبهشت‌ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی، حاصل سال‌ها پرداخت حق بیمه و خدمت صادقانه آنان است، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است این مطالبات را در اسرع وقت و همراه با جبران خسارت ناشی از تأخیر پرداخت کند.

وی با اشاره به گذشت چند ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، افزود: با وجود سپری شدن ماه‌ها از سال، معوقات میلیون‌ها بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی، به‌ویژه در استان خوزستان، همچنان پرداخت نشده و تاکنون نیز زمان‌بندی قطعی، شفاف و رسمی برای تسویه این مطالبات اعلام نشده است.

رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی خوزستان ادامه داد: این در حالی است که بازنشستگان هر روز با افزایش هزینه‌های درمان، دارو، مسکن و معیشت و همچنین تورم فزاینده روبه‌رو هستند و ارزش واقعی مطالبات قانونی آنان به دلیل گذشت زمان و کاهش قدرت خرید، به‌طور مستمر کاهش می‌یابد.

عبائی حسنی با طرح این پرسش که «معوقات فروردین و اردیبهشت‌ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی چه زمانی پرداخت خواهد شد؟» تصریح کرد: این مطالبه، خواسته‌ای خارج از قانون نیست، بلکه بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت به‌موقع آن از تکالیف قانونی سازمان محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: هر روز تأخیر در پرداخت این مطالبات، به معنای کاهش قدرت خرید بازنشستگان است؛ افرادی که برای تأمین هزینه‌های درمان، دارو، اجاره مسکن و سایر نیازهای ضروری زندگی بر این مطالبات حساب کرده‌اند، امروز با مشکلات جدی معیشتی مواجه هستند.

بازرس کانون عالی بازنشستگان کشور همچنین خواستار پیش‌بینی سازوکاری عادلانه برای جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات شد و گفت: همان‌گونه که در سایر تعهدات مالی، دیرکرد پرداخت دارای آثار مالی است، درباره مطالبات قانونی بازنشستگان نیز باید کاهش ارزش پول و خسارت ناشی از تأخیر جبران شود.

وی با اشاره به مشکلات درمانی بازنشستگان افزود: افزایش هزینه‌های درمان، بدهی مراکز درمانی، محدودیت خدمات بیمه تکمیلی و رشد قیمت دارو، فشار مضاعفی بر زندگی بازنشستگان و خانواده‌های آنان وارد کرده و این وضعیت نیازمند تصمیمات فوری و مؤثر است.

عبائی حسنی با بیان اینکه به نمایندگی از ۲۷۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی و رؤسا و اعضای هیئت‌مدیره ۲۲ کانون شهرستان‌های خوزستان سخن می‌گوید، از رئیس‌جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، هیئت امنای سازمان و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواست با تأمین منابع مالی از محل پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، زمان دقیق پرداخت معوقات را به‌صورت رسمی اعلام و نسبت به تسویه کامل این مطالبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.

وی در پایان تأکید کرد: استمرار تأخیر در پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان با اصول عدالت اجتماعی، حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان و الزامات قانونی سازمان تأمین اجتماعی سازگار نیست و پرداخت معوقات بازنشستگان صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه اجرای قانون، ادای حق‌الناس و عمل به تعهدات سازمان تأمین اجتماعی است.

انتهای پیام/