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قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵

قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
کد خبر : 1821486
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هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان در بازار در حال معامله می‌باشد همچنین قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۴۵ دلار رسیده است.

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۸۸ میلیون و ۱۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۸۳ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان

نیم سکه ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

سکه گرمی ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۴۵ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۹۳ هزار و ۷۰۰ تومان، هر یورو ۲۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان و پوند انگلیس ۲۶۰ هزار تومان معامله می‌شود.

 

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