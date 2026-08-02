قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان در بازار در حال معامله میباشد همچنین قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۴۵ دلار رسیده است.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۸۸ میلیون و ۱۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۸۳ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان
نیم سکه ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان در حال معامله است.
قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۴۵ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۹۳ هزار و ۷۰۰ تومان، هر یورو ۲۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان و پوند انگلیس ۲۶۰ هزار تومان معامله میشود.