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وقوع دو زمین‌لرزه در خوزستان

وقوع دو زمین‌لرزه در خوزستان
کد خبر : 1821480
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دو زمین لرزه بامداد امروز یکشنبه دو منطقه در استان خوزستان را به لرزاند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و طبق اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری، نخستین زمین‌لرزه با بزرگی ۳.۱ ریشتر در ساعت ۰۳:۱۳ دقیقه بامداد امروز یکشنبه در حوالی سالند به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۳۲.۶۷ عرض شمالی و ۴۸.۷۴ طول شرقی ثبت شد که نزدیک‌ترین شهرها به کانون آن سالند با ۲۱ کیلومتر، اندیمشک با ۴۳ کیلومتر و دزفول با ۴۴ کیلومتر فاصله بودند.

ساعاتی بعد و در ساعت ۰۵:۵۲ دومین زمین‌لرزه با بزرگی ۳.۵ ریشتر در حوالی قلعه‌تل به ثبت رسید.

این زلزله نیز در عمق ۱۴ کیلومتری زمین و موقعیت جغرافیایی ۳۱.۶۳ عرض شمالی و ۴۹.۷ طول شرقی رخ داد که نزدیک‌ترین مراکز جمعیتی به آن قلعه‌تل با ۱۷ کیلومتر، باغ‌ملک با ۲۰ کیلومتر و هفتکل با ۲۶ کیلومتر فاصله بودند.

گزارش‌های دریافتی حاکی از نبود خسارات جانی و مالی است و وضعیت در مناطق زلزله‌زده عادی گزارش می‌شود.

 

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