وقوع دو زمینلرزه در خوزستان
دو زمین لرزه بامداد امروز یکشنبه دو منطقه در استان خوزستان را به لرزاند.
به گزارش ایلنا از خوزستان و طبق اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری، نخستین زمینلرزه با بزرگی ۳.۱ ریشتر در ساعت ۰۳:۱۳ دقیقه بامداد امروز یکشنبه در حوالی سالند به وقوع پیوست.
این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۳۲.۶۷ عرض شمالی و ۴۸.۷۴ طول شرقی ثبت شد که نزدیکترین شهرها به کانون آن سالند با ۲۱ کیلومتر، اندیمشک با ۴۳ کیلومتر و دزفول با ۴۴ کیلومتر فاصله بودند.
ساعاتی بعد و در ساعت ۰۵:۵۲ دومین زمینلرزه با بزرگی ۳.۵ ریشتر در حوالی قلعهتل به ثبت رسید.
این زلزله نیز در عمق ۱۴ کیلومتری زمین و موقعیت جغرافیایی ۳۱.۶۳ عرض شمالی و ۴۹.۷ طول شرقی رخ داد که نزدیکترین مراکز جمعیتی به آن قلعهتل با ۱۷ کیلومتر، باغملک با ۲۰ کیلومتر و هفتکل با ۲۶ کیلومتر فاصله بودند.
گزارشهای دریافتی حاکی از نبود خسارات جانی و مالی است و وضعیت در مناطق زلزلهزده عادی گزارش میشود.