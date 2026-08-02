مدیرکل میراثفرهنگی هرمزگان خبر داد؛
اعتبارات توازن منطقهای برای مرمت آثار تاریخی و توسعه گردشگری شرق استان
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان از برنامهریزی برای تأمین اعتبارات مرمت آثار تاریخی و توسعه زیرساختهای گردشگری شرق استان خبر داد و بر ضرورت پیوند حفاظت از میراث با توسعه گردشگری و اقتصاد محلی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، سیدعبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی منطقه، خواستار انجام مطالعات تخصصی و اجرای طرحهای مرمت و بازسازی قلعه تاریخی میناب و دژ اشکانیان نخلابراهیمی شد.
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری در شرق هرمزگان اظهار کرد: برای اجرای مرمت آثار تاریخی و توسعه زیرساختهای گردشگری، از محل اعتبارات توازن منطقه ای منابع لازم اختصاص خواهد یافت تا روند حفاظت از آثار تاریخی و تقویت ظرفیتهای گردشگری منطقه با شتاب بیشتری دنبال شود.
در ادامه، عادل شهرزاد، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر تاریخی، فرهنگی و گردشگری شرق استان، بر ضرورت بهرهگیری هدفمند از این ظرفیتها در مسیر توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: حفاظت از میراثفرهنگی زمانی اثربخش و ماندگار خواهد بود که در کنار صیانت از آثار، به توسعه گردشگری و خلق ارزش افزوده اقتصادی نیز منجر شود.
او احیای بناهای تاریخی را از اولویتهای اصلی ادارهکل برشمرد و افزود: مرمت و احیای آثار تاریخی باید با پیوست اقتصادی و برنامهریزی مبتنی بر توسعه گردشگری انجام شود تا علاوه بر حفظ میراث ارزشمند استان، زمینه رونق اقتصاد محلی، ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش ماندگاری گردشگران و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم شود. در این مسیر، مشارکت شهرداریها، سرمایهگذاران و جوامع محلی از ارکان اصلی موفقیت طرحهای احیا و بهرهبرداری از بناهای تاریخی خواهد بود.
شهرزاد با اشاره به ثبت ملی مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: ثبت ملی این مجموعه، گامی مهم در پاسداشت حافظه تاریخی، صیانت از میراث معاصر و حفظ روایت مقاومت مردم منطقه است. پیگیری برای تأمین اعتبارات مورد نیاز بهمنظور تبدیل این مکان به موزه و مرکز روایت این رویداد تاریخی در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان همچنین با اشاره به حمایتهای وزارت میراثفرهنگی از پروژههای مرمتی و زیرساختی گفت: در صورت تخصیص اعتبار پروژه از سوی نماینده مجلس شورای اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز متناسب با ضوابط و مقررات مربوط، سهم خود را در تأمین مالی همان پروژه اختصاص خواهد داد.
در پایان این نشست، بر تداوم تعامل و همافزایی میان نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مدیریت استان و سایر دستگاههای اجرایی برای تأمین منابع مالی، تسریع در مرمت و احیای آثار تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری و بهرهبرداری پایدار از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری شرق هرمزگان تأکید شد.