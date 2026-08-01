فرماندار شهرستان بندرعباس عنوان کرد:
مدیریت بحران در برابر پدیده النینو نه وظیفه اداری بلکه مسئولیت اجتماعی است
فرماندار شهرستان بندرعباس گفت: مدیریت بحران در برابر پدیده النینو، نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه یک مسئولیت اجتماعی برای حفظ جان و مال شهروندان بندرعباس است. تمام مدیران باید با نگاهی دقیق و فراتر از روالهای معمول، نظارت بر نقاط حساس شهر را افزایش دهند.
به گزارش ایلنا، احمد پویافر در نشست ویژه مدیریت بحران شهرستان بندرعباس، افزود: مدیران دستگاههای اجرایی برای مقابله با پیامدهای احتمالی پدیده النینو آمادگی صددرصد داشته باشند. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و افزایش سطح آمادگی تمامی نهادهای مرتبط برای مقابله با پیامدهای احتمالی پدیده اقلیمی النینو ضروری است.
وی ادامه داد: پدیده النینو میتواند منجر به تغییرات ناگهانی در الگوهای بارش و دما در منطقه شود. وظیفه مسئولان دستگاههای اجرایی در این مقطع، مدیریت پیشگیرانه است. به این معنا که نباید منتظر وقوع حادثه ماند، بلکه باید پیش از بروز هرگونه پیامد با استفاده از پیشبینیهای علمی، سناریوهای مقابله را اجرایی کرد.
فرماندار شهرستان بندرعباس اظهار داشت: دستگاههای مربوطه موظف هستند گزارشهای روزانه هواشناسی را با دقت بالا تحلیل کرده و در صورت بروز هشدار، بلافاصله به بخشهای عملیاتی منتقل کنند. همچنین در این راستا تمام تجهیزات امداد و نجات، شُلکَنها و خودروهای امدادی باید در وضعیت عملیاتی 100 درصد باشند.
پویافر تصریح کرد: بخش مدیریت بحران باید با همکاری رسانهها، آموزشهای لازم را به شهروندان در مناطق پرخطر ارائه دهد تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود. همچنین تمام گلوگاههای ارتباطی میان شهرداری، نیروگاه، سازمان آب و فاضلاب و بخشهای امدادی باید در راستای مدیریت سریع بحران تقویت و بروزرسانی شود.