فرماندار قصرشیرین:
موج بازگشت زائران اربعین از مرز خسروی آغاز شد
تمامی امکانات برای تردد روان و ایمن زائران مهیاست
فرماندار قصرشیرین از آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی(ع) از مرز بینالمللی خسروی خبر داد و با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و خدماترسان، گفت: تمامی زیرساختها، امکانات و ظرفیتهای مورد نیاز برای بازگشت زائران فراهم شده و خدماترسانی در این مرز به صورت شبانهروزی و بدون هیچگونه وقفه در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، محمد شفیعی روز شنبه ۱۰ مرداد در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت تردد زائران از مرز خسروی اظهار کرد: از آغاز ترددهای اربعین تاکنون نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر از این مرز بینالمللی تردد کردهاند که این آمار بیانگر جایگاه ویژه مرز خسروی در جابهجایی زائران عتبات عالیات است.
وی افزود: همزمان با پایان سفر بسیاری از زائران، موج بازگشت آنان به کشور آغاز شده و بخش قابل توجهی از زائرانی که از سایر مرزهای کشور راهی عتبات عالیات شدهاند، مرز خسروی را برای بازگشت انتخاب کردهاند؛ موضوعی که موجب افزایش حجم تردد در این گذرگاه مرزی شده است.
فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی و مرزبانی با آمادگی کامل در مرز مستقر هستند، تصریح کرد: خوشبختانه تمامی زیرساختهای لازم برای مدیریت تردد زائران فراهم است و هیچگونه دغدغهای در زمینه ورود زائران، کنترل مرزی، ارائه خدمات رفاهی و مدیریت جمعیت وجود ندارد.
شفیعی خاطرنشان کرد: هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مختلف انجام شده و روند خدماترسانی در بخشهای گوناگون از جمله حملونقل، خدمات درمانی و اورژانسی، امداد و نجات، تأمین آب آشامیدنی، خدمات رفاهی، اسکان موقت و سایر خدمات مورد نیاز زائران با کیفیت مطلوب و به صورت مستمر ادامه دارد.
وی با اشاره به وضعیت حملونقل عمومی نیز گفت: ناوگان حملونقل عمومی با ظرفیت مناسب در مرز خسروی مستقر شده و اتوبوسها و سایر وسایل نقلیه بدون وقفه زائران را به استانهای مختلف کشور منتقل میکنند، از این رو در زمینه جابهجایی زائران هیچ مشکلی وجود ندارد.
فرماندار قصرشیرین همچنین درباره وضعیت پارکینگهای مرز خسروی اظهار کرد: تاکنون حدود ۸۰ درصد ظرفیت پارکینگهای این مرز تکمیل شده و با توجه به پیشبینی افزایش ورود زائران در روزهای آینده، برنامهریزیهای لازم برای مدیریت پارکینگها و افزایش سرعت خدماترسانی انجام شده است.
وی با قدردانی از تلاش شبانهروزی نیروهای مرزبانی، انتظامی، هلالاحمر، اورژانس، راهداری، شهرداری، موکبها و سایر دستگاههای خدماترسان گفت: همکاری و هماهنگی میان همه دستگاهها موجب شده روند بازگشت زائران با نظم، امنیت و آرامش در حال انجام باشد.
شفیعی در پایان از زائران خواست ضمن رعایت توصیههای مسئولان و عوامل اجرایی، برای تسهیل در روند تردد و جلوگیری از ازدحام، همکاری لازم را با نیروهای مستقر در مرز داشته باشند و ابراز امیدواری کرد که عملیات بازگشت زائران اربعین از مرز خسروی تا پایان این ایام بدون مشکل و با رضایت کامل زائران ادامه یابد.