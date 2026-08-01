در دیدار استاندار فارس و وزیر تعاون مطرح شد؛
بررسی مسائل کارکنان هواپیمایی آسمان و راهکارهای حمایت از اشتغال در فارس
استاندار فارس در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهمترین مسائل و چالشهای پیشروی شرکت هواپیمایی آسمان، بهویژه دغدغههای کارکنان و نیروی انسانی این مجموعه را مطرح و بر ضرورت اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات موجود تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در این نشست با اشاره به اهمیت حفظ سرمایه انسانی و صیانت از اشتغال موجود، مسائل مرتبط با وضعیت کارکنان هواپیمایی آسمان، شرایط فعالیت این مجموعه و چالشهای پیشروی آن را تشریح کرد و خواستار همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعههای مرتبط برای بررسی دقیق مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی شد.
امیری با تأکید بر اینکه کارکنان صنایع و مجموعههای اقتصادی، سرمایههای ارزشمند کشور هستند، رسیدگی به دغدغههای نیروی انسانی، تقویت امنیت شغلی و رفع موانع موجود را از اولویتهای مدیریت استان دانست و بر ضرورت حمایت از کارکنان آسیبدیده از شرایط موجود تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و برخی محدودیتها بر فعالیت صنایع و بنگاههای خدماتی، خواستار تدوین برنامههای حمایتی برای حفظ ظرفیتهای اشتغال، پایداری فعالیت واحدهای اقتصادی و جلوگیری از آسیب به نیروی کار شد.
استاندار فارس بر حفظ شرکت هواپیمایی آسمان و حل و فصل مشکلات آن به عنوان یکی از ضرورتهای صنعت گردشگری استان تأکید کرد و برای حل حل مشکلات آن پیشنهاداتی را مطرح کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این دیدار در جریان مسائل مطرحشده قرار گرفت و موضوعات مرتبط با کارکنان هواپیمایی آسمان و سایر چالشهای حوزه کار و اشتغال استان مورد بررسی قرار گرفت.