به گزارش ایلنا، سعیدرضا عرب به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، به دلیل تداوم جریانات شرقی با شدت کمتر نسبت به روزهای گذشته، انتقال ذرات معلق گردوخاک از مناطق بیابانی مرکز کشور و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد، در بازه زمانی روزهای آینده شاهد افزایش غلظت ذرات معلق در برخی نقاط استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: این شرایط جوی به ویژه در مناطق حاشیه‌ای تالاب میقان اراک و همچنین نواحی مستعد استان مرکزی بیشتر قابل انتظار است و پدیده گردوغبار عمدتاً در ساعات عصر و اوایل شب رخ خواهد داد. در برخی ساعات نیز وزش باد همراه با گردوغبار دور از انتظار نیست. شهروندان به ویژه گروه‌های حساس، باید در زمان افزایش غلظت آلاینده‌ها و همچنین ذرات معلق، توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.

مدیرکل هواشناسی استان مرکزی اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد شرایط فعلی دمایی این استان تا روز سه‌شنبه 13 مرداد ماه تداوم خواهد داشت و در این بازه زمانی نوسان محسوس دما پیش‌بینی نمی‌شود. پایش مستمر شرایط جوی استان ادامه دارد و در صورت تغییر در الگوهای هواشناسی و بروز شرایط خاص، اطلاع‌رسانی‌های لازم از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر انجام خواهد شد.

عرب بر اهمیت توجه به هشدارهای هواشناسی تأکید داشته و در این خصوص تصریح کرد: با توجه به احتمال وقوع گردوغبار و کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات، ضروری است دستگاه‌های اجرایی و شهروندان با پیگیری اطلاعیه‌های هواشناسی، تمهیدات لازم را برای کاهش آثار احتمالی این پدیده در نظر بگیرند. همچنین آسمان استان مرکزی نیز در روزهای آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

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