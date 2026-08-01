مرگ 2 کارگر در پی انفجار یک معدن مس در شهرستان دلیجان

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: در این حادثه تلخ یکی از کارگران در دم جان خود را از دست داد. کارگر دوم نیز که علائم حیاتی داشت به بیمارستان امام صادق شهرستان دلیجان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات در بیمارستان فوت کرد.

وی به علت وقوع این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: علت این حادثه از سوی نهادهای مربوطه در دست بررسی است. اخبار تکمیلی در خصوص دلایل انفجار این معدن مس متعاقباً از سوی مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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