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رئیس اورژانس استان مرکزی خبر داد:

مرگ 2 کارگر در پی انفجار یک معدن مس در شهرستان دلیجان

مرگ 2 کارگر در پی انفجار یک معدن مس در شهرستان دلیجان
کد خبر : 1821222
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رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی استان مرکزی گفت: انفجار معدن مس در روستای محمدآباد از توابع شهرستان دلیجان، 2 کارگر را به کام مرگ کشاند.

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: در این حادثه تلخ یکی از کارگران در دم جان خود را از دست داد. کارگر دوم نیز که علائم حیاتی داشت به بیمارستان امام صادق شهرستان دلیجان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات در بیمارستان فوت کرد.

وی به علت وقوع این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: علت این حادثه از سوی نهادهای مربوطه در دست بررسی است. اخبار تکمیلی در خصوص دلایل انفجار این معدن مس متعاقباً از سوی مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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