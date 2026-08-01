به گزارش ایلنا از یزد، مسعود سعادت بخش، از جمع آوری مستندات، آئین بیش از ۲۰۰ ساله پیاده روی و نخل برداری شهیدیه میبد خبر داد.

وی با بیان اینکه آئین پیاده روی و نخل برداری در شهیدیه میبد هرسال همزمان با اربعین حسینی از حسینیه اعظم شهیدیه تا حسینیه خواجه خضر برگزار می‌شود افزود: این آئین از صبح روز اربعین با تعزیه خوانی در حسینیه اعظم شهیدیه آغاز و پس از آن، با نخل برداری به سمت خواجه خضر به صورت باشکوه انجام می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار ویژه میبد افزود: امسال قرار است با جمع آوری مستندات کافی، این آئین در فهرست آثار ناملموس کشور به ثبت برسد.

سعادت بخش درادامه بر برگزاری هرچه باشکوه ترپیاده روی اربعین حسینی، همزمان با روز اربعین درمیبد تاکید کرد و گفت: آئین پیاده روی اربعین حسینی درشهرستان میبد که با حضور بیش از ۴۰ هزار نفر از شهرستان‌های استان برگزاری می‌شود، از شبکه یزد و رادیو میبد به صورت زنده پخش خواهد شد و بیش از یکصد نفر از خبرنگاران سراسر استان این آئین را پوشش خبری خواهند داد.

جمع آوری فیلم و عکس و مستندات از سوی میراث فرهنگی، برقراری نظم امنیت مراسم در مسیر‌های چهارگانه از سوی نیروی انتظامی و پلیس راهور ازدیگر مباحث این جلسه بود.

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