به گزارش ایلنا، فرماندار اراک شهرستان اراک در این مراسم گفت: در طراحی بازی‌ها و اسباب‌بازی‌های ویژه کودکان، باید اصول روانشناسی رشد، هویت‌سازی، اهداف تربیتی صحیح و تقویت ارزش‌های دینی و ملی مورد توجه قرار گیرد، تا این فضاها علاوه بر ایجاد نشاط، در رشد فکری و شخصیتی کودکان نیز مؤثر باشند. چرا که شخصیت و هویت افراد در سال‌های نخست زندگی شکل می‌گیرد.

عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی افزود: بازی تنها یک سرگرمی نیست، بلکه نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت، هویت و تربیت کودکان دارد. بنابراین طراحی بازی‌ها و اسباب‌بازی‌ها باید بر پایه اصول علمی و تربیتی انجام شود. توجه به مفاهیم ارزشمند دینی و ملی نیز از دیگر الزامات طراحی بازی‌ها و اسباب‌بازی‌ها است و این مفاهیم باید به شکلی مناسب و متناسب کودکان در این فضاها گنجانده شود.

وی ادامه داد: هرچند بسیاری از انسان‌ها خاطرات سال‌های ابتدایی زندگی خود را به یاد نمی‌آورند، اما بخش قابل توجهی از ساختار ذهنی، شخصیت و رؤیاهای آنان در همین دوران شکل می‌گیرد و آثار آن تا سال‌های بعد باقی می‌ماند. بر همین اساس، توسعه بازی‌هایی که به افزایش خردورزی، آموزش، تربیت و تقویت مهارت‌های ذهنی کودکان کمک می‌کند، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

بهره‌برداری از شهربازی سرپوشیده مجتمع آفتاب

معاون امور زیربنایی شهرداری اراک نیز در این مراسم گفت: در امتداد تکمیل فازهای مختلف مجتمع تجاری آفتاب، شهربازی سرپوشیده‌ای به وسعت بیش از 1200 مترمربع و مجهز به بیش از 60 دستگاه بازی دیجیتال و هیجانی در طبقه 3 این مجتمع به بهره‌برداری رسید تا فضایی مناسب برای کودکان و نوجوانان فراهم شود و زمینه‌ساز بهره‌مندی کودکان و نوجوانان از امکانات تفریحی استاندارد باشد.

روح‌الله دولت‌آبادی به ویژگی‌های اقتصادی و هویتی مجتمع فوق اشاره کرده و در این رابطه افزود: مجتمع تجاری آفتاب شهر اراک یکی از مهمترین پروژه‌های شاخص سرمایه‌گذاری این شهر است. این مجموعه تجاری در زمینی به مساحت حدود 25 هزار مترمربع با طراحی و نمای معماری ویژه، علاوه بر هویت‌بخشی به مرکز شهر، بازخوردهای بسیار خوب و مطلوبی در سطح ملی و بین‌المللی داشته است.

وی ادامه داد: مجتمع تجاری آفتاب شهر اراک، دارای 250 فضای پارک خودرو در 3 طبقه و 242 واحد تجاری است که واگذاری واحدهای آن بر اساس برنامه‌ریزی و مطالعات انجام شده، به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد. پیش از این نیز پارکینگ طبقه منفی 2 این مجتمع به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار گرفته بود. به‌زودی سایر فازهای پارکینگ مجتمع نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

توسعه فضاهای تفریحی شاد برای کودکان از مهمترین اولویت‌های مدیریت شهری

رئیس شورای شهر اراک نیز در این مراسم به مهمترین اولویت‌های مدیریت شهری در ارتباط با کودکان اشاره کرده و گفت: ایجاد و توسعه فضاهای تفریحی شاد، ایمن و استاندارد برای کودکان و خانواده‌ها از مهمترین اولویت‌های مدیریت شهری است. بهره‌برداری از شهربازی سرپوشیده مجتمع تجاری آفتاب شهر اراک گامی مهم در راستای ارتقاء امکانات رفاهی و تفریحی شهروندان به شمار می‌رود.

علی‌اصغر غفاری افزود: به ثمر رسیدن این مجموعه حاصل همکاری و همراهی اعضای شورای شهر، شهرداران ادوار مختلف، معاونت امور زیربنایی، سازمان سرمایه‌گذاری، مجموعه مدیریت شهری و سرمایه‌گذار این پروژه است. سرمایه‌گذار این مجموعه با اجرای پروژه‌ای ارزشمند، فضایی مناسب برای استفاده کودکان و خانواده‌ها فراهم کرده و نقش مؤثری در توسعه امکانات تفریحی شهر خواهد داشت.

وی ادامه داد: برای اجرایی شدن پروژه شهربازی سرپوشیده مجتمع تجاری آفتاب شهر اراک، اعتباری معادل 450 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده که نشان‌دهنده مشارکت مؤثر بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی شهر است. تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این بوده است که با توسعه فضاهای تفریحی، محیطی شاد و مناسب برای حضور خانواده‌ها و کودکان فراهم شود.

انتهای پیام/