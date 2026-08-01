نجات ۱۴ شهروند یزدی از آتشسوزی یک مجتمع مسکونی
در پی آتشسوزی یک مجتمع مسکونی در بلوار جمهوری یزد، آتشنشانان موفق به نجات ۱۴ نفر از ساکنان شدند.
یه گزارش ایلنا، بنابراعلام سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، در پی وقوع آتشسوزی در یک مجتمع مسکونی واقع در بلوار جمهوری یزد، موضوع به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گزارش شد.
بلافاصله پس از دریافت گزارش و با توجه به موقعیت و شرایط حادثه، ۷ دستگاه خودروی اطفای حریق از ایستگاههای شماره ۱، ۳، ۵، ۸ و ۱۱ به همراه ۱۴ نفر از آتشنشانان، معاون عملیات و مدیر عملیات سازمان به محل اعزام شدند.
آتشنشانان پس از حضور در محل، ضمن اجرای عملیات مهار و اطفای حریق، موفق شدند ۱۴ نفر از ساکنان مجتمع را از میان دود و شعلههای آتش به سلامت نجات دهند و از گسترش آتش به سایر بخشهای ساختمان جلوگیری کنند.
این عملیات با تلاش نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد با موفقیت به پایان رسید و علت وقوع حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.