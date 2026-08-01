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نجات ۱۴ شهروند یزدی از آتش‌سوزی یک مجتمع مسکونی

نجات ۱۴ شهروند یزدی از آتش‌سوزی یک مجتمع مسکونی
کد خبر : 1821218
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در پی آتش‌سوزی یک مجتمع مسکونی در بلوار جمهوری یزد، آتش‌نشانان موفق به نجات ۱۴ نفر از ساکنان شدند.

یه گزارش ایلنا، بنابراعلام سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، در پی وقوع آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی واقع در بلوار جمهوری یزد، موضوع به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گزارش شد.

بلافاصله پس از دریافت گزارش و با توجه به موقعیت و شرایط حادثه، ۷ دستگاه خودروی اطفای حریق از ایستگاه‌های شماره ۱، ۳، ۵، ۸ و ۱۱ به همراه ۱۴ نفر از آتش‌نشانان، معاون عملیات و مدیر عملیات سازمان به محل اعزام شدند.

آتش‌نشانان پس از حضور در محل، ضمن اجرای عملیات مهار و اطفای حریق، موفق شدند ۱۴ نفر از ساکنان مجتمع را از میان دود و شعله‌های آتش به سلامت نجات دهند و از گسترش آتش به سایر بخش‌های ساختمان جلوگیری کنند.

این عملیات با تلاش نیرو‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد با موفقیت به پایان رسید و علت وقوع حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

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