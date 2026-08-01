تردد زائران اربعین در هفت مرز کشور با امنیت کامل ادامه دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سردار سرتیپ علی‌اکبر جاویدان، روز شنبه دهم مرداد، در حاشیه بازدید از مرزهای خسروی و منذریه در کشور عراق، با اشاره به تمهیدات گسترده امنیتی و خدماتی در مرزهای اربعینی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در ایران و عراق، امنیت کامل در تمامی مرزهای محل تردد زائران برقرار است و خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه مشکل امنیتی در این گذرگاه‌ها به وجود نیامده است.

وی افزود: نیروهای مرزبانی به صورت شبانه‌روزی در مرزها حضور دارند و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و خدمات‌رسان، تلاش می‌کنند زائران بتوانند با آرامش، امنیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مرزها عبور کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به روند روان تردد زائران گفت: در حال حاضر توقف زائران پشت گیت‌های کنترل مرزی به کمتر از سه تا چهار ثانیه رسیده که نشان‌دهنده افزایش سرعت ارائه خدمات و کاهش چشمگیر زمان انتظار است. این موضوع باعث شده زائران با کمترین معطلی از مرزهای کشور خارج شده یا به کشور بازگردند.

سردار جاویدان در ادامه به آمار تردد زائران اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود یک میلیون و ۸۴۰ هزار نفر از مرزهای کشور برای شرکت در مراسم اربعین حسینی خارج شده‌اند و در مقابل، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر نیز پس از پایان سفر خود به کشور بازگشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که روند خروج و ورود زائران به تدریج در حال رسیدن به تعادل است و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده نیز این روند با نظم و آرامش ادامه داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت زمان سفر از سوی زائران خاطرنشان کرد: از همه زائران درخواست می‌کنیم برنامه‌ریزی مناسبی برای زمان بازگشت خود داشته باشند تا از ازدحام احتمالی در روزهای پایانی جلوگیری شود. همچنین در مسیر بازگشت، رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، استراحت کافی در طول مسیر و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا در پایان با قدردانی از همکاری زائران و تلاش نیروهای مستقر در مرزها، ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول، عملیات تردد زائران اربعین تا پایان این ایام در امنیت، آرامش و نظم کامل ادامه یابد.

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