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بازدید معاون سازمان حفاظت محیط زیست از زیستگاه‌های ساحلی لنگرود و تالاب بین‌المللی امیرکلایه لاهیجان

بازدید معاون سازمان حفاظت محیط زیست از زیستگاه‌های ساحلی لنگرود و تالاب بین‌المللی امیرکلایه لاهیجان
کد خبر : 1821184
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احمدرضا لاهیجان زاده در این بازدید، بر تقویت زیرساخت‌های حفاظتی، ارتقای امکانات محیط بانی و توسعه آموزش‌های محیط زیستی و بوم گردشگری برای حفاظت پایدار از این زیست‌بوم ارزشمند تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از رشت، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، در ادامه سفر خود به استان گیلان، از زیستگاه‌های ساحلی شهرستان لنگرود و تالاب بین‌المللی امیرکلایه لاهیجان بازدید کرد.

احمدرضا لاهیجان زاده در این بازدید، از ساختمان پاسگاه محیط‌بانی، تجهیزات و امکانات موجود، نیازمندی‌های حفاظتی و شرایط استقرار محیط‌بانان بازدید کرد و ضمن گفت‌و‌گو با محیط‌بانان، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، مسائل، چالش‌ها و نیاز‌های این مجموعه قرار گرفت.

لاهیجان‌زاده در این دیدار، نقش محیط‌بانان را در صیانت از زیستگاه‌های ارزشمند ساحلی و تالابی کشور بسیار مهم و اثرگذار دانست و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حفاظتی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و حمایت از نیرو‌های اجرایی حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از مرکز آموزش تالاب بین‌المللی امیرکلایه و امکانات پرنده‌نگری این مرکز نیز بازدید کرد و روند فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و ظرفیت‌های موجود برای توسعه آموزش‌های محیط‌زیستی، ارتقای فرهنگ حفاظت از تالاب‌ها و توسعه پرنده نگری مبتنی بر اصول بوم گردشگری را بررسی کرد.

با اشاره به اهمیت تالاب بین‌المللی امیرکلایه به عنوان یکی از زیستگاه‌های ارزشمند پرندگان مهاجر و گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری، بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی و گردشگری مسئولانه، تقویت برنامه‌های حفاظتی و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت جوامع محلی در حفاظت پایدار از این تالاب تأکید کرد.

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