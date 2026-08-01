به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس گفت: با تداوم فعالیت توده هوای کم و بیش ناپایدار در آسمان گیلان، بارش‌های پراکنده باران همراه با رعد و برق و وزش باد در مناطق مختلف استان تا دوشنبه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته، لوشان با ۳۵ درجه دما و خنک‌ترین منطقه، جیرنده با ۱۶ درجه دما ثبت شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۳۱ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۵ درصد است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر هم با حداکثر ارتفاع موج ۷۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا در برخی ساعات تا دوشنبه نامناسب است.

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