بارشهای پراکنده باران تا ۳ روز آینده در گیلان
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با گذر امواج کم و بیش ناپایدار و افزایش ابر، بارشهای پراکنده باران همراه با هوای گرم و شرجی تا دوشنبه در استان پیش بینی شده است.
به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس گفت: با تداوم فعالیت توده هوای کم و بیش ناپایدار در آسمان گیلان، بارشهای پراکنده باران همراه با رعد و برق و وزش باد در مناطق مختلف استان تا دوشنبه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه گرمترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته، لوشان با ۳۵ درجه دما و خنکترین منطقه، جیرنده با ۱۶ درجه دما ثبت شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۳۱ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۵ درصد است.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر هم با حداکثر ارتفاع موج ۷۰ سانتی متر، برای فعالیتهای دریانوردی و شنا در برخی ساعات تا دوشنبه نامناسب است.