دستگیری مادر و پسر قاچاقچی در کلاچای

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی گفت: در پی گزارش‌های متعدد مردمی مبنی بر فعالیت یک مادر و پسر در امر خرید و فروش موادمخدر در بخش کلاچای شهرستان رودسر بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با موادمخدر این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر گفت: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی در اقدامی ضربتی و غافلگیرکننده ضمن ورود به منزل متهمان در بازرسی از محل سکونت آنها ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم موادمخدر از نوع حشیش، ۲ دستگاه ترازوی توزین موادمخدر و یک دستگاه کارتخوان با هدف انتقال وجه حاصل از فروش موادمخدر را کشف کردند.

وی افزود: در این راستا مادر ۶۰ ساله به همراه پسر ۳۰ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

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