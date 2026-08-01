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دستگیری مادر و پسر قاچاقچی در کلاچای

دستگیری مادر و پسر قاچاقچی در کلاچای
کد خبر : 1821178
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فرمانده انتظامی رودسر از دستگیری مادر و پسر قاچاقچی و کشف بیش از ۴ کیلوگرم حشیش در بخش کلاچای این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی گفت: در پی گزارش‌های متعدد مردمی مبنی بر فعالیت یک مادر و پسر در امر خرید و فروش موادمخدر در بخش کلاچای شهرستان رودسر بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با موادمخدر این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر گفت: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی در اقدامی ضربتی و غافلگیرکننده ضمن ورود به منزل متهمان در بازرسی از محل سکونت آنها ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم موادمخدر از نوع حشیش، ۲ دستگاه ترازوی توزین موادمخدر و یک دستگاه کارتخوان با هدف انتقال وجه حاصل از فروش موادمخدر را کشف کردند.

وی افزود: در این راستا مادر ۶۰ ساله به همراه پسر ۳۰ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

 

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