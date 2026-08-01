خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کل دادگستری گیلان:

کشت هر نوع ماده مخدر ممنوع است

کشت هر نوع ماده مخدر ممنوع است
کد خبر : 1821177
لینک کوتاه کپی شد.

مجید الهیان با اشاره به ممنوعیت کشت هر نوع ماده مخدر گفت: دهیاران در خط مقدم پیشگیری از کشت مواد مخدر قرار دارند.

به گزارش ایلنا از رشت، رئیس کل دادگستری گیلان در کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در زمینه مبارزه قاطع، هوشمندانه و پیشگیرانه با مواد مخدر گفت: سیاست دستگاه قضایی، تمرکز همزمان بر پیشگیری، شناسایی به‌موقع، برخورد قاطع با قاچاقچیان و عوامل سازمان‌یافته و استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی و مردمی برای کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر است.

 مجید الهیان با اشاره به اینکه کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یکی از کمیته‌های موثر در زمینه برنامه‌ریزی برای رصد و پیگیری رسیدگی به پرونده‌های مهم مواد مخدر است گفت: مشکلات و راهکار‌های لازم در این جلسات ارائه و پیشنهاد می‌شود و اقدامات بازدارنده بسیار مهم و تاثیرگذاری در این زمینه انجام شده است.

وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از کشت انواع مواد مخدر گفت: رصد مستمر مناطق مستعد در روستا‌ها و توجیه روستائیان در خصوص عواقب کشت این گیاهان باید مورد توجه و پیگیری مستمر مسئولان روستا قرار داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت نقش دهیاران در پیشگیری از کاشت مواد مخدر گفت: دهیاران نقش کلیدی در آگاه‌سازی عمومی، شناسایی موارد مشکوک و همکاری با دستگاه‌های مسئول را دارند.

رئیس کل دادگستری گیلان افزود: اگر دهیاران کاشت مواد مخدر در روستا را اطلاع ندهند، مرتکب تخلف شده و به‌طور جدی با آنان برخورد می‌شود.

مجید الهیان در پایان با تاکید بر لزوم تاسیس مرکز ماده ۱۶ در شرق گیلان گفت: باید اعتبارات لازم در راستای ساخت این مرکز توسط دستگاه‌های ذی ربط با مدیریت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تامین شود تا بخشی از نگرانی‌ها در حوزه دستگیری و نگهداری مجرمان مواد مخدر در شهرستان‌های شرق استان کاسته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل