خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اورژانس استان خبر داد:

یک کشته و 15 مصدوم دستاورد تصادف زنجیره‌ای کنارگذر شمالی اراک

یک کشته و 15 مصدوم دستاورد تصادف زنجیره‌ای کنارگذر شمالی اراک
کد خبر : 1821165
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی استان مرکزی گفت: وقوع حادثه رانندگی تصادف زنجیره‌ای در محور مواصلاتی کنارگذر شمالی اراک حدفاصل روستای مالک‌آباد، یک نوزاد 6 ماهه را به کام مرگ کشاند و 15 مصدوم نیز برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی تصادف زنجیره‌ای در محور مواصلاتی کنارگذر شمالی اراک حدفاصل روستای مالک‌آباد، به واحد ارتباطات اورژانس استان مرکزی اعلام شد. در این راستا بلافاصله پس از دریافت گزارش، 5 دستگاه آمبولانس اورژانس به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی اورژانس پس از اعزام به محل وقوع حادثه، در کوتاهترین زمان ممکن عملیات امدادرسانی به مصدومان را آغاز کردند. متأسفانه در این حادثه رانندگی یک کودک 6 ماهه در دم جان باخت و 15 نفر نیز مصدوم شدند. مصدومان این حادثه به بیمارستان حضرت ولیعصر شهرستان اراک منتقل شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل