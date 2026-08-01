به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی تصادف زنجیره‌ای در محور مواصلاتی کنارگذر شمالی اراک حدفاصل روستای مالک‌آباد، به واحد ارتباطات اورژانس استان مرکزی اعلام شد. در این راستا بلافاصله پس از دریافت گزارش، 5 دستگاه آمبولانس اورژانس به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی اورژانس پس از اعزام به محل وقوع حادثه، در کوتاهترین زمان ممکن عملیات امدادرسانی به مصدومان را آغاز کردند. متأسفانه در این حادثه رانندگی یک کودک 6 ماهه در دم جان باخت و 15 نفر نیز مصدوم شدند. مصدومان این حادثه به بیمارستان حضرت ولیعصر شهرستان اراک منتقل شدند.

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