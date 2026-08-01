علی سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت تردد زائران در مرز خسروی اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم رفت‌وآمد زائران در ایام اربعین، تمامی ظرفیت‌های موجود در بخش حمل‌ونقل عمومی، شرکت‌های مسافربری، ناوگان اتوبوسی و نیروهای اجرایی در پایانه مرزی خسروی به‌کار گرفته شده تا خدمات‌رسانی با بهترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم از مدت‌ها قبل برای تأمین ناوگان مورد نیاز، ساماندهی فرآیند جابه‌جایی مسافران، مدیریت فروش بلیت و نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل انجام شده و هم‌اکنون تمامی مجموعه‌های مرتبط در آمادگی کامل برای پاسخگویی به نیاز زائران قرار دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به آمار اعزام زائران به مرز خسروی بیان کرد: از ۲۵ تیرماه تا ۹ مردادماه، ۷۰۰ صورت‌وضعیت از مبدأ استان‌های مختلف کشور به مقصد پایانه مرزی خسروی صادر شده که بر اساس آن، ۱۷ هزار و ۵۹۹ زائر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی به این مرز اعزام شده‌اند.

سلیمی ادامه داد: استان تهران بیشترین سهم را در اعزام زائران به مرز خسروی داشته است؛ به‌طوری‌که در این مدت ۱۵ هزار و ۱۸۵ زائر از استان تهران و یک‌هزار و ۳۳۶ زائر نیز از استان قم به مرز خسروی اعزام شده‌اند. همچنین استان‌های البرز، اصفهان، قزوین و گیلان نیز در شمار استان‌هایی قرار دارند که بیشترین میزان اعزام زائر به این مرز را داشته‌اند.

وی با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین خاطرنشان کرد: از ابتدای شروع روند بازگشت تاکنون، ۱۹۱ صورت‌وضعیت از پایانه مرزی خسروی به مقصد استان‌های مختلف کشور صادر شده و در مجموع ۵ هزار و ۴۴۵ زائر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی به شهرهای محل سکونت خود منتقل شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم بازگشت زائران در روزهای آینده، تمهیدات لازم برای تقویت ناوگان و مدیریت بهتر سفرها اندیشیده شده است و تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، اتوبوس‌ها و عوامل اجرایی مستقر در پایانه مرزی خسروی به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی تأکید کرد: تأمین ناوگان مورد نیاز برای روزهای اوج بازگشت انجام شده و در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در زمینه جابه‌جایی زائران از مرز خسروی به مقاصد مختلف کشور وجود ندارد. همچنین تلاش می‌شود با مدیریت صحیح اعزام‌ها و همکاری زائران، روند بازگشت با سرعت و نظم بیشتری انجام شود.

سلیمی در پایان از زائران اربعین خواست با برنامه‌ریزی مناسب برای بازگشت، ضمن رعایت توصیه‌های عوامل اجرایی، همکاری لازم را با شرکت‌های حمل‌ونقل و مجموعه‌های مستقر در پایانه مرزی خسروی داشته باشند تا فرآیند انتقال آنان به شهرهای مقصد بدون مشکل و با سهولت بیشتری انجام شود.

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