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آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای بازگشت زائران اربعین از مرز خسروی

آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای بازگشت زائران اربعین از مرز خسروی
کد خبر : 1821160
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بیش از ۵ هزار زائر به شهرهای مختلف کشور منتقل شدند

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین در پایانه مرزی خسروی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۵ هزار زائر اربعین از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی از این مرز به شهرهای مختلف کشور منتقل شده‌اند.

علی سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت تردد زائران در مرز خسروی اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم رفت‌وآمد زائران در ایام اربعین، تمامی ظرفیت‌های موجود در بخش حمل‌ونقل عمومی، شرکت‌های مسافربری، ناوگان اتوبوسی و نیروهای اجرایی در پایانه مرزی خسروی به‌کار گرفته شده تا خدمات‌رسانی با بهترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم از مدت‌ها قبل برای تأمین ناوگان مورد نیاز، ساماندهی فرآیند جابه‌جایی مسافران، مدیریت فروش بلیت و نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل انجام شده و هم‌اکنون تمامی مجموعه‌های مرتبط در آمادگی کامل برای پاسخگویی به نیاز زائران قرار دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به آمار اعزام زائران به مرز خسروی بیان کرد: از ۲۵ تیرماه تا ۹ مردادماه، ۷۰۰ صورت‌وضعیت از مبدأ استان‌های مختلف کشور به مقصد پایانه مرزی خسروی صادر شده که بر اساس آن، ۱۷ هزار و ۵۹۹ زائر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی به این مرز اعزام شده‌اند.

سلیمی ادامه داد: استان تهران بیشترین سهم را در اعزام زائران به مرز خسروی داشته است؛ به‌طوری‌که در این مدت ۱۵ هزار و ۱۸۵ زائر از استان تهران و یک‌هزار و ۳۳۶ زائر نیز از استان قم به مرز خسروی اعزام شده‌اند. همچنین استان‌های البرز، اصفهان، قزوین و گیلان نیز در شمار استان‌هایی قرار دارند که بیشترین میزان اعزام زائر به این مرز را داشته‌اند.

وی با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین خاطرنشان کرد: از ابتدای شروع روند بازگشت تاکنون، ۱۹۱ صورت‌وضعیت از پایانه مرزی خسروی به مقصد استان‌های مختلف کشور صادر شده و در مجموع ۵ هزار و ۴۴۵ زائر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی به شهرهای محل سکونت خود منتقل شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم بازگشت زائران در روزهای آینده، تمهیدات لازم برای تقویت ناوگان و مدیریت بهتر سفرها اندیشیده شده است و تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، اتوبوس‌ها و عوامل اجرایی مستقر در پایانه مرزی خسروی به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی تأکید کرد: تأمین ناوگان مورد نیاز برای روزهای اوج بازگشت انجام شده و در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در زمینه جابه‌جایی زائران از مرز خسروی به مقاصد مختلف کشور وجود ندارد. همچنین تلاش می‌شود با مدیریت صحیح اعزام‌ها و همکاری زائران، روند بازگشت با سرعت و نظم بیشتری انجام شود.

سلیمی در پایان از زائران اربعین خواست با برنامه‌ریزی مناسب برای بازگشت، ضمن رعایت توصیه‌های عوامل اجرایی، همکاری لازم را با شرکت‌های حمل‌ونقل و مجموعه‌های مستقر در پایانه مرزی خسروی داشته باشند تا فرآیند انتقال آنان به شهرهای مقصد بدون مشکل و با سهولت بیشتری انجام شود.

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