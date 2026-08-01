به گزارش ایلنا از کرمانشاه، رضا داودی در جمع خبرنگاران مستقر در مرز خسروی اظهار کرد: استان کرمانشاه در ایام اربعین میزبان حجم گسترده‌ای از زائران است و با توجه به اینکه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تردد زائران اربعین از این استان انجام می‌شود، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای ارائه خدمات پایدار در حوزه آب و برق صورت گرفته است.

وی افزود: برای تمامی بخش‌های خدمات‌رسان به زائران در طول مسیر، از جمله موکب‌ها، پارکینگ‌ها و محل‌های اسکان، زیرساخت‌های لازم برای تامین آب و برق پایدار فراهم شده است.

رئیس کمیته نیرو ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به خارج بودن برخی موکب‌ها از محدوده شبکه آب‌رسانی، تصریح کرد: آبرسانی به این مناطق از طریق تانکرهای سیار انجام می‌شود تا خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه داشته باشد.

داودی با تاکید بر تمرکز ویژه خدمات‌رسانی در مرز خسروی، گفت: در این مرز و همچنین مرز منذریه عراق، توزیع آب و یخ و تامین آب پایدار به صورت کامل در حال انجام است.

وی ادامه داد: توزیع آب و یخ در مرز خسروی به شکل مستمر انجام می‌شود و انبار ذخیره این مرز با ظرفیت نگهداری یک‌ونیم میلیون بطری آب معدنی و بیش از پنج هزار قالب یخ، پاسخگوی نیاز زائران و موکب‌هاست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران به کشور، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش حجم ورود زائران، تمرکز خدمات‌رسانی‌ها به محورهای بازگشت منتقل شده و این خدمات تا آخرین روز اربعین و بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به فعال شدن مرز سومار برای تردد زائران اربعین امسال، گفت: تمامی امکانات و زیرساخت‌های لازم برای تامین آب و برق پایدار در این مرز نیز فراهم شده است.

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