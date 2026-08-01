به گزارش ایلنا از خوزستان، با افزایش محسوس دمای هوا در خوزستان و پیش‌بینی ثبت دماهای ۴۹ تا بیش از ۵۰ درجه سانتی‌گراد در بسیاری از نقاط استان، رعایت اصول بهداشتی و مراقبت از سلامت جسمی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است؛ موضوعی که با آغاز موج سفر زائران اربعین به مرزهای شلمچه و چذابه، حساسیت دوچندانی پیدا کرده است.

کارشناسان حوزه سلامت تأکید می‌کنند زائران باید از تردد غیرضروری در ساعات اوج گرما، به‌ویژه بین ساعت ۱۱ تا ۱۷، خودداری کرده و در صورت امکان، زمان حرکت خود را به ساعات ابتدایی صبح یا پس از غروب آفتاب موکول کنند.

مصرف مداوم آب و مایعات سالم، حتی پیش از احساس تشنگی، یکی از مهم‌ترین توصیه‌ها برای پیشگیری از کم‌آبی بدن است. همچنین استفاده از محلول‌های خوراکی حاوی املاح، در صورت تعریق زیاد، می‌تواند به حفظ تعادل آب و الکترولیت‌های بدن کمک کند.

پوشیدن لباس‌های نخی، روشن و گشاد، استفاده از کلاه لبه‌دار، عینک آفتابی و کرم ضدآفتاب، استراحت در محل‌های سایه و خنک و پرهیز از فعالیت بدنی سنگین در ساعات گرم روز از دیگر توصیه‌های مهم برای زائران است.

متخصصان همچنین توصیه می‌کنند سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، ریوی، دیابت یا فشار خون، بیش از دیگران مراقب آثار گرمای شدید باشند و در صورت بروز علائمی مانند سرگیجه، ضعف شدید، تهوع، سردرد، افزایش دمای بدن یا کاهش سطح هوشیاری، فرد را سریع به محیطی خنک منتقل کرده، مایعات خنک در اختیار او قرار دهند و در صورت تداوم علائم، از نیروهای اورژانس مستقر در مسیر کمک بگیرند.

با توجه به حجم بالای تردد زائران از مرزهای خوزستان، رعایت این توصیه‌های ساده اما حیاتی، علاوه بر حفظ سلامت فردی، می‌تواند از افزایش موارد گرمازدگی و کاهش فشار بر مراکز درمانی و امدادی در ایام اربعین جلوگیری کند. مسئولان نیز از زائران خواسته‌اند با توجه به هشدارهای هواشناسی و اطلاعیه‌های بهداشتی، سفر خود را با آمادگی کامل و تجهیزات لازم آغاز کنند.

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