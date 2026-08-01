کشف سرقت ۱۴۰ میلیاردی با ضربه کارآگاهان عملیات ویژه

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد، رئیس پلیس آگاهی استان مازندران، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل با شیوه‌ای مشابه، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، اعضای این باند را شناسایی و دستگیر کردند. بررسی‌ها نشان داد متهمان از استان‌های غربی کشور وارد مازندران شده و با اجاره منازل با مدارک هویتی جعلی، فعالیت‌های مجرمانه خود را برنامه‌ریزی می‌کردند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران تصریح کرد: اعضای این باند با استفاده از پلاک‌های جعلی، شاه‌کلید، دیلم و ابزارهای تخصصی، منازل خالی از سکنه را هدف قرار داده و اقدام به سرقت طلاجات، وجه نقد و سایر اموال باارزش می‌کردند.

خورشاد با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیس به هفت فقره سرقت منزل اعتراف کردند، گفت: ارزش اموال سرقتی بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

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