کشف سرقت ۱۴۰ میلیاردی با ضربه کارآگاهان عملیات ویژه
رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از انهدام یک باند حرفهای سارقان غیربومی منازل و دستگیری اعضای آن خبر داد؛ متهمانی که با سرقت از خانههای خالی از سکنه، بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال اموال را به سرقت برده بودند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد، رئیس پلیس آگاهی استان مازندران، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل با شیوهای مشابه، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، اعضای این باند را شناسایی و دستگیر کردند. بررسیها نشان داد متهمان از استانهای غربی کشور وارد مازندران شده و با اجاره منازل با مدارک هویتی جعلی، فعالیتهای مجرمانه خود را برنامهریزی میکردند.
رئیس پلیس آگاهی مازندران تصریح کرد: اعضای این باند با استفاده از پلاکهای جعلی، شاهکلید، دیلم و ابزارهای تخصصی، منازل خالی از سکنه را هدف قرار داده و اقدام به سرقت طلاجات، وجه نقد و سایر اموال باارزش میکردند.
خورشاد با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیس به هفت فقره سرقت منزل اعتراف کردند، گفت: ارزش اموال سرقتی بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.