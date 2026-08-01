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مشارکت بیش از ۲۶ هزار اهداکننده در تأمین خون مورد نیاز بیماران آذربایجان‌غربی/ ذخایر خون استان مطلوب است

مشارکت بیش از ۲۶ هزار اهداکننده در تأمین خون مورد نیاز بیماران آذربایجان‌غربی/ ذخایر خون استان مطلوب است
کد خبر : 1821046
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مدیرکل انتقال خون آذربایجان‌غربی از مشارکت ۲۶ هزار و ۱۷۱ نفر در اهدای خون از ابتدای سال تا پایان تیرماه خبر داد و با تأکید بر مطلوب بودن ذخایر خون استان، گفت: با وجود شرایط مناسب کنونی، نیاز به خون همیشگی است و استمرار مشارکت مردم، ضامن تأمین خون مورد نیاز بیماران خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی قهرمان رضائیه در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به عملکرد چهار ماهه اداره‌کل انتقال خون آذربایجان‌غربی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، ۲۶ هزار و ۱۷۱ نفر در استان موفق به اهدای خون شده‌اند که نقش مهمی در تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران ایفا کرده‌اند.

وی افزود: از مجموع اهداکنندگان، ۹۴۰ نفر را بانوان و هشت هزار و ۴۹۶ نفر را جوانان زیر ۳۵ سال تشکیل می‌دهند که بیانگر حضور مؤثر نسل جوان در این حرکت انسان‌دوستانه است.

مدیرکل انتقال خون آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ذخایر خون استان در حال حاضر در وضعیت مطلوب قرار دارد، خاطرنشان کرد: با وجود این شرایط، نیاز به خون همیشگی است و بیماران، به‌ویژه بیماران خاص، مبتلایان به سرطان، افراد نیازمند جراحی و مصدومان حوادث، در تمام روزهای سال به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند.

قهرمان رضائیه با اشاره به مزایای اهدای خون برای اهداکنندگان نیز گفت: هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان سه بیمار را نجات دهد. علاوه بر این، اهدای خون موجب تحریک تولید سلول‌های خونی، تنظیم سطح آهن بدن، کاهش غلظت خون، کمک به سلامت کبد، کاهش خطر ابتلا به برخی بیماری‌های قلبی و عروقی و ارتقای سلامت عمومی فرد می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ اهدای خون در جامعه افزود: سازمان انتقال خون با اجرای برنامه‌های فرهنگی، برگزاری پویش‌ها و نشست‌های آموزشی، تلاش می‌کند فرهنگ اهدای خون مستمر را در میان اقشار مختلف جامعه توسعه دهد.

مدیرکل انتقال خون آذربایجان‌غربی در پایان از تمامی هم‌استانی‌هایی که در ماه‌های گذشته با اهدای خون در نجات جان بیماران سهیم بوده‌اند قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این مشارکت ارزشمند در ماه‌های آینده نیز با استقبال گسترده‌تر مردم ادامه یابد.

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