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هشدار هواشناسی؛ خوزستان تا سه‌شنبه در تب ۵۰ درجه‌ای می‌سوزد

هشدار هواشناسی؛ خوزستان تا سه‌شنبه در تب ۵۰ درجه‌ای می‌سوزد
کد خبر : 1821040
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مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم موج گرمای شدید در استان خبر داد و گفت: تا روز سه‌شنبه دمای هوا در بیشتر مناطق خوزستان به ۴۹، ۵۰ و حتی بالاتر خواهد رسید و همزمان شرجی و وزش باد نیز بخش‌های مختلف استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه‌زاری امروز شنبه با تشریح آخرین وضعیت جوی خوزستان اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، تا روز سه‌شنبه دمای هوا در اغلب نقاط استان، به استثنای مناطق مرتفع شمالی و شرقی، به ۴۹ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد و حتی بیشتر خواهد رسید.

وی افزود: افزایش رطوبت و شرجی تا روز دوشنبه در نوار ساحلی و مناطق جنوبی استان ادامه دارد و از روز سه‌شنبه این شرایط به تدریج مناطق مرکزی و غربی خوزستان را نیز فرا خواهد گرفت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به دیگر پدیده‌های جوی پیش‌بینی‌شده گفت: در این مدت، وزش باد با سرعت متوسط و در برخی ساعات وقوع تندبادهای لحظه‌ای، به‌ویژه در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و شرقی استان، دور از انتظار نخواهد بود.

سبزه‌زاری همچنین درباره دماهای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته اظهار کرد: امیدیه با ثبت دمای ۵۱.۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه خوزستان و رامشیر با ۲۶.۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهر استان بوده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در همین مدت، دمای هوای اهواز نیز بین حداقل ۳۰.۷ و حداکثر ۴۹.۵ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

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