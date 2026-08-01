خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جایگزینی مدارس سنگی و کانکسی در آذربایجان‌غربی شتاب گرفت/ اجرای ۲۹۰ پروژه آموزشی در استان

جایگزینی مدارس سنگی و کانکسی در آذربایجان‌غربی شتاب گرفت/ اجرای ۲۹۰ پروژه آموزشی در استان
کد خبر : 1821028
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی از اجرای ۲۹۰ پروژه آموزشی در استان خبر داد و گفت: هم‌اکنون هزار و ۶۷۰ کلاس درس در قالب این طرح‌ها در حال احداث است که بخش قابل توجهی از آن‌ها با هدف حذف مدارس سنگی و کانکسی و ارتقای سرانه فضای آموزشی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عارف خدرلو با اشاره به روند اجرای نهضت توسعه فضاهای آموزشی در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: از مجموع ۲۹۰ پروژه آموزشی در دست اجرا، تاکنون ۹۰ پروژه تکمیل و به بهره‌برداری رسیده و ۱۱۲ پروژه نیمه‌تمام نیز فعال بوده و عملیات اجرایی آن‌ها با جدیت ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها در راستای رفع کمبود فضای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی اجرا می‌شوند، افزود: پروژه‌های در دست اجرا شامل جایگزینی ۱۷ مدرسه سنگی، حذف ۵۱ مدرسه کانکسی، نوسازی ۹ مدرسه تخریبی، ساماندهی ۸۲ فضای آموزشی دارای کلاس‌های درس غیراستاندارد و همچنین احداث و تکمیل مدارس مورد نیاز در سایر نقاط استان است.

سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی با اشاره به زمان بهره‌برداری از این طرح‌ها گفت: در صورت تأمین اعتبارات و تداوم روند اجرایی، پیش‌بینی می‌شود پروژه‌ها به تدریج تا سال آینده آماده بهره‌برداری شوند.

خدرلو تحقق عدالت آموزشی را مهم‌ترین هدف اجرای این طرح‌ها عنوان کرد و ادامه داد: توسعه فضاهای آموزشی موجب می‌شود دانش‌آموزان مناطق شهری، روستایی و کم‌برخوردار از امکانات آموزشی استاندارد و ایمن بهره‌مند شوند و فاصله سرانه آموزشی آذربایجان‌غربی با میانگین کشور کاهش یابد.

وی با تأکید بر نقش خیران مدرسه‌ساز در اجرای پروژه‌ها اظهار کرد: هم‌اکنون حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد پروژه‌های مدرسه‌سازی استان با مشارکت خیران در حال اجراست و این همراهی نقش مؤثری در تسریع روند ساخت مدارس و توسعه زیرساخت‌های آموزشی دارد.

سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان افزود: با اعتبارات دولتی به‌تنهایی امکان جبران کمبودهای موجود وجود ندارد، از این‌رو افزایش مشارکت خیران، نهادهای عمومی و بخش خصوصی یکی از اولویت‌های این اداره‌کل است.

خدرلو در پایان خاطرنشان کرد: مدرسه‌سازی از ماندگارترین عرصه‌های مشارکت اجتماعی به شمار می‌رود و توسعه فضاهای آموزشی علاوه بر ارتقای کیفیت آموزش، زمینه کاهش نابرابری‌های آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان را فراهم می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند روند جبران عقب‌ماندگی آذربایجان‌غربی در سرانه فضای آموزشی را شتاب ببخشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل