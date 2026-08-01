جایگزینی مدارس سنگی و کانکسی در آذربایجانغربی شتاب گرفت/ اجرای ۲۹۰ پروژه آموزشی در استان
سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانغربی از اجرای ۲۹۰ پروژه آموزشی در استان خبر داد و گفت: هماکنون هزار و ۶۷۰ کلاس درس در قالب این طرحها در حال احداث است که بخش قابل توجهی از آنها با هدف حذف مدارس سنگی و کانکسی و ارتقای سرانه فضای آموزشی اجرا میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عارف خدرلو با اشاره به روند اجرای نهضت توسعه فضاهای آموزشی در آذربایجانغربی اظهار کرد: از مجموع ۲۹۰ پروژه آموزشی در دست اجرا، تاکنون ۹۰ پروژه تکمیل و به بهرهبرداری رسیده و ۱۱۲ پروژه نیمهتمام نیز فعال بوده و عملیات اجرایی آنها با جدیت ادامه دارد.
وی با بیان اینکه این طرحها در راستای رفع کمبود فضای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی اجرا میشوند، افزود: پروژههای در دست اجرا شامل جایگزینی ۱۷ مدرسه سنگی، حذف ۵۱ مدرسه کانکسی، نوسازی ۹ مدرسه تخریبی، ساماندهی ۸۲ فضای آموزشی دارای کلاسهای درس غیراستاندارد و همچنین احداث و تکمیل مدارس مورد نیاز در سایر نقاط استان است.
سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانغربی با اشاره به زمان بهرهبرداری از این طرحها گفت: در صورت تأمین اعتبارات و تداوم روند اجرایی، پیشبینی میشود پروژهها به تدریج تا سال آینده آماده بهرهبرداری شوند.
خدرلو تحقق عدالت آموزشی را مهمترین هدف اجرای این طرحها عنوان کرد و ادامه داد: توسعه فضاهای آموزشی موجب میشود دانشآموزان مناطق شهری، روستایی و کمبرخوردار از امکانات آموزشی استاندارد و ایمن بهرهمند شوند و فاصله سرانه آموزشی آذربایجانغربی با میانگین کشور کاهش یابد.
وی با تأکید بر نقش خیران مدرسهساز در اجرای پروژهها اظهار کرد: هماکنون حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد پروژههای مدرسهسازی استان با مشارکت خیران در حال اجراست و این همراهی نقش مؤثری در تسریع روند ساخت مدارس و توسعه زیرساختهای آموزشی دارد.
سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان افزود: با اعتبارات دولتی بهتنهایی امکان جبران کمبودهای موجود وجود ندارد، از اینرو افزایش مشارکت خیران، نهادهای عمومی و بخش خصوصی یکی از اولویتهای این ادارهکل است.
خدرلو در پایان خاطرنشان کرد: مدرسهسازی از ماندگارترین عرصههای مشارکت اجتماعی به شمار میرود و توسعه فضاهای آموزشی علاوه بر ارتقای کیفیت آموزش، زمینه کاهش نابرابریهای آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای دانشآموزان را فراهم میکند؛ موضوعی که میتواند روند جبران عقبماندگی آذربایجانغربی در سرانه فضای آموزشی را شتاب ببخشد.