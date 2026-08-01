کشف محموله ماهواره استارلینگ در مرز بازرگان

به گزارش ایلنا، سردار محمد احمدی در این زمینه اظهار کرد: مأموران هنگ مرزی ماکو مستقر در پست کنترل و مراقبت مرزی بازرگان، حین انجام وظیفه و کنترل خودروهای ورودی به کشور، به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و با هوشیاری، آن را جهت بازرسی دقیق متوقف کردند.