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کشف محموله ماهواره استارلینگ در مرز بازرگان

کشف محموله ماهواره استارلینگ در مرز بازرگان
کد خبر : 1821026
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فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف و ضبط دستگاه ماهواره استارلینک از یک دستگاه اتوبوس مسافربری توسط مرزبانان هنگ مرزی ماکو خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار محمد احمدی در این زمینه اظهار کرد: مأموران هنگ مرزی ماکو مستقر در پست کنترل و مراقبت مرزی بازرگان، حین انجام وظیفه و کنترل خودروهای ورودی به کشور، به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و با هوشیاری، آن را جهت بازرسی دقیق متوقف کردند.

وی افزود: مرزبانان در بازرسی فنی و دقیق از اتوبوس، موفق شدند دستگاه ماهواره استارلینک را که به‌صورت کاملاً ماهرانه در قسمت کابین خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط کنند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای مقابله با قاچاق تجهیزات ارتباطی غیرمجاز و تأمین امنیت مرزها انجام شده است، خاطرنشان کرد: در این رابطه راننده اتوبوس جهت سیر مراحل قانونی دستگیر و به همراه پرونده تشکیل‌شده تحویل مراجع قضایی شد.

 

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