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کشف بیش از ۱۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد و سنگدان غیربهداشتی در تبریز

کشف بیش از ۱۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد و سنگدان غیربهداشتی در تبریز
کد خبر : 1821019
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مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: به دنبال دریافت گزارش مردمی و انجام پیگیری‌های لازم، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد و سنگدان غیربهداشتی در تبریز کشف و ضبط شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مهدی حامی، افزود: کارشناسان دامپزشکی این شهرستان این میزان گوشت و فرآورده خام دامی فاسد و غیربهداشتی را در بازرسی از محل یک کشتار غیرمجاز واقع در پارکینگ یک واحد مسکونی کشف و ضبط کردند.

وی اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌ شده نشان داد که این فرآورده‌ها در شرایطی کاملا غیربهداشتی نگهداری و چرخ شده و برای توزیع در برخی غذاخوری ها آماده می‌شد که با اقدام به‌ موقع کارشناسان دامپزشکی، از ورود آن‌ها به چرخه مصرف انسانی جلوگیری بعمل آمد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با تاکید بر تداوم نظارت‌های بهداشتی بر تولید و عرضه گوشت قرمز و سفید و فرآوره های خام دامی، گفت: هرگونه کشتار غیرمجاز، نگهداری غیربهداشتی و عرضه فرآورده‌های خام دامی خارج از ضوابط بهداشتی دامپزشکی، تهدیدی مستقیم برای سلامت عمومی است و این اداره کل با چنین تخلفاتی با جدیت و در چارچوب قانون برخورد می‌کند.

حامی، از شهروندان خواست گوشت مصرفی و فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را فقط از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را برای رسیدگی از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ گزارش دهند.

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