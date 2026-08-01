برداشت انگور از ۷ هزار هکتار باغهای کوار/ پیشبینی تولید ۱۴۰ هزار تن طی امسال
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار از آغاز برداشت انگور در این شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال ۱۴۰ هزار تن انگور از سطح ۷ هزار هکتار از باغات کوار برداشت شود.
به گزارش ایلنا، عبدالرسول جوکار اظهار کرد: شهرستان کوار رتبه نخست تولید و رتبه دوم سطح زیرکشت انگور در استان فارس را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: رقم غالب انگور در منطقه ریشبابا است، اما ارقام دیگری از جمله یاقوتی، رطبی، ترکمن و عسگری نیز در باغات شهرستان کشت میشود.
جوکار ادامه داد: عملیات برداشت ارقام مختلف انگور از تیرماه آغاز شده و پیشبینی میشود تا نیمه آبانماه ادامه داشته باشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار همچنین میزان تولید کشمش این شهرستان را حدود ۵ هزار تن اعلام کرد.