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برداشت انگور از ۷ هزار هکتار باغ‌های کوار/ پیش‌بینی تولید ۱۴۰ هزار تن طی امسال

برداشت انگور از ۷ هزار هکتار باغ‌های کوار/ پیش‌بینی تولید ۱۴۰ هزار تن طی امسال
کد خبر : 1821018
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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار از آغاز برداشت انگور در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۴۰ هزار تن انگور از سطح ۷ هزار هکتار از باغات کوار برداشت شود.

به گزارش ایلنا، عبدالرسول جوکار اظهار کرد: شهرستان کوار رتبه نخست تولید و رتبه دوم سطح زیرکشت انگور در استان فارس را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: رقم غالب انگور در منطقه ریش‌بابا است، اما ارقام دیگری از جمله یاقوتی، رطبی، ترکمن و عسگری نیز در باغات شهرستان کشت می‌شود.

جوکار ادامه داد: عملیات برداشت ارقام مختلف انگور از تیرماه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا نیمه آبان‌ماه ادامه داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار همچنین میزان تولید کشمش این شهرستان را حدود ۵ هزار تن اعلام کرد.

 

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