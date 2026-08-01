به گزارش ایلنا، در ادامه پیگیری طرح‌های زیرساختی مدیریت شهری، جلسه‌ای با حضور رئیس آبفای مشکین‌دشت و مسئولان مرتبط شهرداری این شهر برگزار شد.

در این نشست، هماهنگی‌های لازم برای احداث مخزن جمع‌آوری آب‌های سطحی در محدوده شهر مشکین‌دشت مورد بررسی قرار گرفت و حاضران با تشریح ضرورت اجرای این پروژه، بر نقش آن در مدیریت روان‌آب‌ها، کاهش آب‌گرفتگی معابر، ارتقای ایمنی و بهداشت شهری تأکید کردند.

همچنین ابعاد فنی و اجرایی طرح، نحوه تأمین اعتبارات و جانمایی محل‌های اجرای پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تعامل و همکاری مستمر میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسریع در روند اجرای آن تأکید شد.

بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، اجرای این پروژه می‌تواند گامی مؤثر در بهبود مدیریت آب‌های سطحی، کاهش مشکلات ناشی از بارندگی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مشکین‌دشت باشد.

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