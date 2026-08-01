بیش از ۵ هزار زائر از مرز خسروی با ناوگان حملونقل عمومی به سراسر کشور منتقل شدند
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه از آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی برای خدماترسانی به زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی خسروی خبر داد و گفت: تمامی ظرفیتهای حملونقل مسافری برای جابهجایی زائران در مسیر رفت و بازگشت به کار گرفته شده و خدماترسانی بدون وقفه در این مرز ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علی سلیمی با اشاره به افزایش تدریجی ورود زائران به مرز بینالمللی خسروی اظهار کرد: از ۲۵ تیر تا ۹ مرداد، در مجموع ۷۰۰ صورتوضعیت از مبدأ استانهای مختلف کشور به مقصد پایانه مرزی خسروی صادر شده که در نتیجه آن ۱۷ هزار و ۵۹۹ زائر از طریق ناوگان حملونقل عمومی به این مرز اعزام شدهاند.
وی با بیان اینکه استان تهران بیشترین سهم را در اعزام زائران به مرز خسروی داشته است، افزود: از مجموع زائران اعزامی، ۱۵ هزار و ۱۸۵ نفر از استان تهران و یک هزار و ۳۳۶ نفر از استان قم به این مرز منتقل شدهاند. همچنین استانهای البرز، اصفهان، قزوین و گیلان نیز در شمار استانهای دارای بیشترین اعزام زائر به مرز خسروی قرار دارند که نشاندهنده استقبال گسترده زائران از این گذرگاه مرزی است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران نیز گفت: در بازه زمانی یادشده، ۱۹۱ صورتوضعیت از پایانه مرزی خسروی به مقصد استانهای مختلف کشور صادر شده و ۵ هزار و ۴۴۵ نفر از زائران با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی به شهرهای محل سکونت خود منتقل شدهاند.
سلیمی تأکید کرد: تمامی شرکتهای حملونقل مسافری، رانندگان، عوامل اجرایی و نیروهای مستقر در پایانه مرزی خسروی به صورت شبانهروزی در آمادهباش کامل قرار دارند و با هماهنگیهای انجامشده، فرآیند تأمین ناوگان، فروش بلیت، مدیریت اعزامها و انتقال زائران در حال انجام است تا خدماتی ایمن، روان و بدون وقفه به زائران اربعین حسینی ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین و افزایش حجم تردد زائران، برنامهریزیهای لازم برای تقویت ناوگان حملونقل عمومی انجام شده و در حال حاضر هیچگونه کمبودی در زمینه جابهجایی زائران از مرز خسروی به مقاصد مختلف کشور وجود ندارد. به گفته وی، در صورت افزایش تقاضا نیز ناوگان پشتیبان به سرعت وارد چرخه خدمترسانی خواهد شد تا روند بازگشت زائران با کمترین زمان انتظار و در شرایط مطلوب انجام گیرد.
مرز بینالمللی خسروی به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای تردد زائران اربعین، هر ساله میزبان هزاران زائر از نقاط مختلف کشور است و با استقرار کامل ناوگان حملونقل عمومی و هماهنگی دستگاههای اجرایی، روند اعزام و بازگشت زائران در این مرز با نظم و آمادگی کامل در حال انجام است.