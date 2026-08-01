فولاد غدیر نیریز بر بام والیبال فارس ایستاد
فولاد غدیر نیریز با پیروزی ۳ بر یک مقابل هیأت والیبال شیراز، عنوان قهرمانی رقابتهای سوپرلیگ والیبال استان فارس را از آن خود کرد و جواز حضور در مسابقات کشوری را به دست آورد.
فولاد غدیر نیریز در ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۱۴ به برتری رسید و در ست دوم نیز با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ از سد حریف خود گذشت تا در آستانه کسب عنوان قهرمانی قرار گیرد.
هیأت والیبال شیراز در ست سوم توانست با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی برسد و اختلاف را کاهش دهد، اما فولاد غدیر نیریز در ست چهارم بار دیگر کنترل بازی را در اختیار گرفت و در رقابتی نزدیک با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا در مجموع با نتیجه ۳ بر یک جام قهرمانی را بالای سر ببرد.
با این پیروزی، فولاد غدیر نیریز علاوه بر کسب عنوان قهرمانی سوپرلیگ والیبال استان فارس، جواز حضور در مسابقات کشوری را نیز به دست آورد.
رقابتهای سوپرلیگ والیبال استان فارس با حضور ۱۲ تیم و به صورت رفتوبرگشت برگزار شد و تیم فولاد غدیر نیریز پس از پشت سر گذاشتن حریفان خود توانست عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها را کسب کند.
این قهرمانی در ادامه روند رو به رشد تیم والیبال فولاد غدیر نیریز به دست آمد؛ تیمی که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۹ با حضور در مسابقات جام رمضان آغاز کرد.
این تیم پس از مدتی وقفه، سال گذشته فعالیت حرفهای خود را با قدرت از سر گرفت و با ارائه بازیهایی منسجم و مقتدرانه، عنوان قهرمانی لیگ دسته یک استان فارس را به دست آورد و جواز حضور در سوپرلیگ استان را کسب کرد.
قهرمانی در سوپرلیگ استان فارس، ادامه مسیر موفقیتهای فولاد غدیر نیریز و برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات ورزشی شرکت فولاد غدیر نیریز به شمار میرود؛ تیمی که در مدت کوتاهی توانسته از لیگ دسته یک استان به قله والیبال فارس برسد و حالا خود را برای حضور در رقابتهای کشوری آماده کند.
تشکیل، حمایت و تداوم فعالیت این تیم، حاصل نگاه حمایتی و راهبردی دکتر احمدی، مدیرعامل شرکت فولاد غدیر نیریز، به حوزه ورزش و جوانان است؛ رویکردی که در کنار توسعه صنعتی، بر برندسازی نام فولاد غدیر نیریز در عرصه ورزش، حمایت از استعدادهای جوان، ایجاد انگیزه و نشاط اجتماعی و ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکت تأکید دارد.