وصول بیش از یک هزار میلیارد تومان درآمد عمومی در لرستان

به گزارش ایلنا، سمانه حسن‌پور روز شنبه دهم مرداد ماه در چهارمین جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان به عملکرد ۵۷ درصدی وصول درآمدهای عمومی استان در چهار ماهه نخست امسال اشاره کرد و اظهار داشت: همچنین سایر درآمدهای استان با رشد قابل‌توجهی معادل ۱۷۷ درصد محقق شده است.

وی ادامه داد: کل درآمدهای استان در چهار ماهه نخست سال به طور میانگین ۶۰ درصد از درآمد مصوب را پوشش می‌دهد که ۲ درصد نسبت به میانگین سال قبل افزایش دارد.

حسن‌پور عنوان کرد: آمار عملکرد مالی دولت در ۲ ماهه ابتدایی سال نشان می‌دهد لرستان با وصول ۴۴۹ میلیارد تومان معادل ۳۵ درصد مصوب در جایگاه رتبه ۲۶ استان‌های کشور قرار دارد و این در حالیست که میانگین وصولی کل کشور ۴۷ درصد و استان‌های زاگرس‌نشین ۵۲ درصد بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با اشاره به پیش‌بینی اداره کل امور مالیاتی مبنی بر تحقق جهش وصولی‌ها اظهار داشت: باید برای پایان موفقیت‌آمیز سال مالی تمرکز اصلی بر ماه‌های مرداد و شهریور معطوف شود و اجازه ندهیم کسری وصولی به مهرماه کشیده شود.

وی اضافه کرد: بنابراین انتظار می‌رود تا پایان تابستان جاری دست کم به صد درصد عملکرد ۶ ماهه مورد انتظار دست یابیم.

حسن‌پور بیان کرد: انتظار می‌رود اداره کل مالیاتی استان برنامه عملیاتی ماهانه خود را به نحوی ارائه دهد تا با تمرکز بر وصول معوقات مالیاتی و اخذ مالیات از بخش غیر مولد اقتصاد تا پایان بهمن امسال، حداقل ۱۰۵ درصد رقم مصوب قانون بودجه را عملکرد داشته باشد.

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