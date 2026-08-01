رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خبر داد؛
وصول بیش از یک هزار میلیارد تومان درآمد عمومی در لرستان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان گفت: امسال یک هزار و ۴۱۷ میلیارد تومان درآمد عمومی در استان وصول شده که این رقم برابر عملکرد مدت مشابه سال قبل است.
به گزارش ایلنا، سمانه حسنپور روز شنبه دهم مرداد ماه در چهارمین جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان به عملکرد ۵۷ درصدی وصول درآمدهای عمومی استان در چهار ماهه نخست امسال اشاره کرد و اظهار داشت: همچنین سایر درآمدهای استان با رشد قابلتوجهی معادل ۱۷۷ درصد محقق شده است.
وی ادامه داد: کل درآمدهای استان در چهار ماهه نخست سال به طور میانگین ۶۰ درصد از درآمد مصوب را پوشش میدهد که ۲ درصد نسبت به میانگین سال قبل افزایش دارد.
حسنپور عنوان کرد: آمار عملکرد مالی دولت در ۲ ماهه ابتدایی سال نشان میدهد لرستان با وصول ۴۴۹ میلیارد تومان معادل ۳۵ درصد مصوب در جایگاه رتبه ۲۶ استانهای کشور قرار دارد و این در حالیست که میانگین وصولی کل کشور ۴۷ درصد و استانهای زاگرسنشین ۵۲ درصد بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان با اشاره به پیشبینی اداره کل امور مالیاتی مبنی بر تحقق جهش وصولیها اظهار داشت: باید برای پایان موفقیتآمیز سال مالی تمرکز اصلی بر ماههای مرداد و شهریور معطوف شود و اجازه ندهیم کسری وصولی به مهرماه کشیده شود.
وی اضافه کرد: بنابراین انتظار میرود تا پایان تابستان جاری دست کم به صد درصد عملکرد ۶ ماهه مورد انتظار دست یابیم.
حسنپور بیان کرد: انتظار میرود اداره کل مالیاتی استان برنامه عملیاتی ماهانه خود را به نحوی ارائه دهد تا با تمرکز بر وصول معوقات مالیاتی و اخذ مالیات از بخش غیر مولد اقتصاد تا پایان بهمن امسال، حداقل ۱۰۵ درصد رقم مصوب قانون بودجه را عملکرد داشته باشد.