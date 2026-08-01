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​فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با ایلنا:

نباید اجازه داد دستاوردهای مقاومت در دو جنگ اخیر به راحتی از دست برود/ تنگه هرمز می‌تواند به تنگه صلح و ثبات غرب آسیا تبدیل شود

نباید اجازه داد دستاوردهای مقاومت در دو جنگ اخیر به راحتی از دست برود/ تنگه هرمز می‌تواند به تنگه صلح و ثبات غرب آسیا تبدیل شود
کد خبر : 1820860
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فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: بر همه نیروها و شخصیت‌های سیاسی، فکری، فرهنگی و اجتماعی که دل در گرو سربلندی ایران دارند، همچنین احزاب، جمعیت‌ها، نهادهای مدنی و صنفی و رسانه‌ها فرض است که با حمایت از تصمیم درست و خردمندانه شورای عالی امنیت ملی، دولت و ریاست جمهوری، زمینه بازگشت به توافق‌نامه، استمرار آتش‌بس و توقف جنگ را فراهم سازند.

جلیل سازگار‌نژاد در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به توافق ۱۴ ماده‌ای اخیر میان ایران و آمریکا اظهار کرد: این توافق محصول مشترک مقاومت درخشان و رشادت‌های تحسین‌برانگیز نیروهای مسلح و پایداری مردم در مقابل تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی از یک سو و دیپلماسی فعال و تلاش فراوان، کارساز و راهگشای وزارت امور خارجه و هیئت مذاکره‌کننده ایرانی از سوی دیگر به دست آمد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به تصمیم شورای عالی امنیت ملی و ریاست جمهوری برای دستیابی به توافق‌نامه اخیر، گفت: تصمیم شجاعانه و درخور ستایش شورای عالی امنیت ملی و به‌ویژه ریاست جمهوری در دستیابی به چنین توافق‌نامه‌ای که به اذعان اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان برجسته داخلی و بین‌المللی آشنا با حوزه سیاست خارجی و حقوق بین‌الملل، منافع قابل توجه و کم‌سابقه‌ای را برای ایران به ارمغان آورده و اقدام به امضای آن توسط رئیس‌جمهور که علیرغم فشارها و تهدیدها با فداکاری تاریخی و پذیرش مسئولیتی سنگین صورت پذیرفت، دستاورد بزرگی است.

سازگار‌نژاد ادامه داد: این توافق می‌تواند برای یک دوره طولانی از وقوع جنگ و تخاصم در منطقه پیشگیری کرده، امنیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور را تضمین و فرصت بازسازی کشور را فراهم کند و موجب کاهش حوزه نفوذ اسرائیل در خاورمیانه شود.

وی با بیان اینکه علیرغم اتهام طرفین به نقض آتش‌بس از سوی یکدیگر، آنچه بیشترین تهدید را متوجه تعلیق توافق‌نامه کرده، حضور و نقش‌آفرینی نیروهای افراطی و مشکوک در دو کشور آمریکا و ایران است، تصریح کرد: در آمریکا لابی گسترده رژیم صهیونیستی در محافل تأثیرگذار آمریکا و نظام حکمرانی آن برای ناکام گذاشتن اجرای توافق تلاش می‌کند و در ایران نیز جریانی تندرو در تلاش است تا به هر نحو ممکن از به ثمر نشستن توافق‌نامه جلوگیری کند.

نماینده دوره ششم شیراز در مجلس در ادامه گفت: اظهارات روشنگرانه و بی‌سابقه وزیر امور خارجه به‌عنوان یکی از عالی‌ترین شخصیت‌های سیاسی و مورد اعتماد نظام، درخصوص وجود حفره‌های امنیتی که علاوه بر انتقال اطلاعات محرمانه به دشمن، نقش مهمی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک ایفا می‌کنند، این نگرانی را تقویت می‌کند که نقش مخرب این جریان و حفره امنیتی در وقوع و استمرار جنگ و ترور رهبران کشور و پیشگیری از اجرای توافق‌نامه چقدر است؟

سازگار‌نژاد افزود: تلاش گسترده برای دوقطبی کردن جامعه و تخریب و تضعیف مسئولان عالی‌رتبه و نهادهای اصلی کشور از سوی همین جریان را می‌توان تا حدودی در همین راستا ارزیابی کرد.

وی با اشاره به نقش رسانه ملی در این فرآیند، اظهار کرد: حذف بخش‌های مهمی از گزارش آقای دکتر قالیباف به مردم و قطع سخنرانی ریاست جمهوری به هنگام تبیین و توضیح درخصوص وضعیت کشور و آگاه‌سازی مردم از روند مذاکرات و توافق‌نامه و همچنین ارائه روایت‌های یک‌جانبه، تحریف‌شده و غیرواقعی از تلاش‌های صورت‌گرفته در جهت تأمین حقوق ملت در مذاکرات و توافق‌نامه‌ای که در مسیر اجرا قرار گرفت و بندهایی از آن عملی شد، قرینه‌های روشنی از همسازی و همراهی رسانه ملی با این جریان‌هاست.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تأکید بر اینکه بیشترین منافع فروپاشی توافق‌نامه و استمرار درگیری هدایت‌شده خارج از کشور متوجه اسرائیل است، گفت: نقش اسرائیل در تحریک رئیس‌جمهور آمریکا برای ادامه جنگ را باید مورد توجه قرار داد.

سازگار‌نژاد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات معیشتی مردم، خاطرنشان کرد: در شرایطی که ایران از منظر اقتصادی با بحران‌ها و دشواری‌های فراوانی روبه‌رو است و مردم با تورم و گرانی‌های افسارگسیخته و آثار زیانبار دو جنگ اخیر در تنگنا قرار دارند، کوبیدن بر طبل جنگ به صلاح کشور و مردم نیست.

وی ادامه داد: بر همه نیروها و شخصیت‌های سیاسی، فکری، فرهنگی و اجتماعی که دل در گرو سربلندی ایران دارند، همچنین احزاب، جمعیت‌ها، نهادهای مدنی و صنفی و رسانه‌ها فرض است که با حمایت از تصمیم درست و خردمندانه شورای عالی امنیت ملی، دولت و ریاست جمهوری، زمینه بازگشت به توافق‌نامه، استمرار آتش‌بس و توقف جنگ را فراهم سازند.

سازگار‌نژاد تأکید کرد: نباید اجازه داد دستاوردهای مقاومت در دو جنگ اخیر و نقش ممتاز و مهم تنگه هرمز به راحتی از دست برود.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز، فارغ از اینکه یک آبراه بین‌المللی است یا در انحصار دو کشور ایران و عمان قرار دارد و ترتیبات حقوقی ویژه‌ای باید بر آن اعمال شود، می‌تواند به تنگه صلح و ثبات خاورمیانه و غرب آسیا تبدیل شود.

این نماینده دوره ششم شیراز در مجلس افزود: اگر از این تنگه استراتژیک صرفاً به‌عنوان یک عامل مؤثر در جنگ و بازدارندگی تجاوز به کشور استفاده شود، می‌تواند در درازمدت نقش کاهشی داشته باشد و حتی به بهانه‌ای علیه امنیت ملی ایران تبدیل شود؛ اما اگر از موقعیت مهم ژئوپلیتیکی و ظرفیت فراوان آن در تقویت تجارت بین‌المللی و انتقال انرژی به جهان، حسن روابط و امنیت منطقه‌ای، ارتقای همکاری با همسایگان و صلح و ثبات جهانی بهره‌برداری شود، تنگه هرمز می‌تواند منافع ارزنده‌ای فراتر از دریافت اندک عوارض عبور کشتی‌ها برای ایران به همراه داشته باشد و زمینه خروج تدریجی ایران از تنهایی استراتژیک را فراهم کند.

سازگار‌نژاد در پایان گفت: تنگه هرمز همزمان می‌تواند نمادی از مقاومت و ایستادگی یک ملت باشد و نقشی تاریخی در تأمین منافع ملی ایران و پیام‌آور آرامش و ثبات در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ایفا کند.

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