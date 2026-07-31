رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه خبر داد:
4 کشته و یک مصدوم دستاورد سقوط خودرو به داخل دره در ارتفاعات شاهو
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه در استان کرمانشاه گفت: وقوع حادثه رانندگی واژگونی و سقوط یک دستگاه خودروی سواری پراید به داخل دره در ارتفاعات شاهو این شهرستان واقع در شمال غربی استان کرمانشاه، 4 کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا، بیستون شفیعی به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی و سقوط یک دستگاه خودروی سواری پراید به داخل دره در ارتفاعات شاهو شهرستان پاوه واقع در شمال غربی استان کرمانشاه، به شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اعلام شد.
وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله نیروهای اورژانس به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند. بررسیهای اولیه نشان داد که بر اثر واژگونی و سقوط یک دستگاه خودروی سواری پراید به داخل دره، 4 نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست داده و یک نفر دیگر نیز به شدت مصدوم شده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه در استان کرمانشاه اظهار داشت: تمامی سرنشینان این خودرو زن بودهاند و در میان جانباختگان یک کودک نیز جان خود را از دست داد. مصدوم این حادثه نیز در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد و تیمهای اورژانس در حال ارائه خدمات درمانی به وی هستند.