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رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه خبر داد:

4 کشته و یک مصدوم دستاورد سقوط خودرو به داخل دره در ارتفاعات شاهو

4 کشته و یک مصدوم دستاورد سقوط خودرو به داخل دره در ارتفاعات شاهو
کد خبر : 1820806
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رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه در استان کرمانشاه گفت: وقوع حادثه رانندگی واژگونی و سقوط یک دستگاه خودروی سواری پراید به داخل دره در ارتفاعات شاهو این شهرستان واقع در شمال غربی استان کرمانشاه، 4 کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا، بیستون شفیعی به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی و سقوط یک دستگاه خودروی سواری پراید به داخل دره در ارتفاعات شاهو شهرستان پاوه واقع در شمال غربی استان کرمانشاه، به شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله نیروهای اورژانس به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد که بر اثر واژگونی و سقوط یک دستگاه خودروی سواری پراید به داخل دره، 4 نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست داده و یک نفر دیگر نیز به شدت مصدوم شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه در استان کرمانشاه اظهار داشت: تمامی سرنشینان این خودرو زن بوده‌اند و در میان جان‌باختگان یک کودک نیز جان خود را از دست داد. مصدوم این حادثه نیز در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد و تیم‌های اورژانس در حال ارائه خدمات درمانی به وی هستند.

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