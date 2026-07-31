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اتصال برق چراغ LED، خانه‌ای در خیابان انصاری تبریز را به آتش کشید

اتصال برق چراغ LED، خانه‌ای در خیابان انصاری تبریز را به آتش کشید
کد خبر : 1820780
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مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز از وقوع آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی در خیابان انصاری بر اثر اتصال جریان برق در سیم‌کشی چراغ‌های LED زیر کابینت آشپزخانه خبر داد و گفت: این حادثه خسارت جدی به واحد مسکونی وارد کرد اما تلفات جانی نداشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، رضا جان‌فشان نوبری با اعلام این خبر اظهار کرد: یک واحد مسکونی در خیابان انصاری بر اثر اتصال جریان برق در سیم‌کشی چراغ‌های LED زیر کابینت آشپزخانه دچار آتش‌سوزی شد.

وی افزود: این اتصال موجب وقوع آتش‌سوزی گسترده در واحد مسکونی و وارد شدن خسارت جدی به آن شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز ادامه داد: پس از اعلام وقوع حادثه، نیروهای آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و عملیات مهار و اطفای حریق را انجام دادند.

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