به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، رضا جان‌فشان نوبری با اعلام این خبر اظهار کرد: یک واحد مسکونی در خیابان انصاری بر اثر اتصال جریان برق در سیم‌کشی چراغ‌های LED زیر کابینت آشپزخانه دچار آتش‌سوزی شد.

وی افزود: این اتصال موجب وقوع آتش‌سوزی گسترده در واحد مسکونی و وارد شدن خسارت جدی به آن شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز ادامه داد: پس از اعلام وقوع حادثه، نیروهای آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و عملیات مهار و اطفای حریق را انجام دادند.

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