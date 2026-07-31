جان باختن راننده ۲۰ ساله در سانحه رانندگی در بزرگراه استاد شهریار تبریز
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز از جان باختن راننده ۲۰ ساله یک دستگاه خودرو مگان در پی برخورد با یک دستگاه پژو ۲۰۷ و نردههای میانی بزرگراه استاد شهریار خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، رضا جانفشان نوبری با اعلام این خبر اظهار کرد: یک دستگاه خودرو مگان در مسیر بزرگراه استاد شهریار ابتدا با یک دستگاه پژو ۲۰۷ برخورد کرد و سپس با نردههای میانی خیابان برخورد کرده و پس از شکستن نردهها متوقف شد.
وی افزود: در پی این حادثه، راننده جوان ۲۰ ساله خودرو مگان بر اثر شدت جراحات وارده به اعضای بدن، جان خود را از دست داد.
وی با اشاره به روند عملیات امدادی در این حادثه گفت: پس از اعلام وقوع حادثه به سامانه ۱۲۵ و اعزام نیروهای آتشنشانی به محل، تیم عملیاتی با پیکر راننده که بر اثر شدت حادثه در داخل خودرو محبوس شده بود، مواجه شد و با اجرای عملیات امدادی، وی را از خودرو خارج کرد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تبریز ادامه داد: صحنه حادثه پس از پایان عملیات به نیروی انتظامی تحویل داده شد.
وی در پایان از شهروندان خواست هنگام رانندگی، اصول ایمنی را رعایت کرده و از رانندگی با سرعت بالا خودداری کنند.