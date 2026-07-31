2 کشته و 16 مصدوم دستاورد 3 حادثه رانندگی در محورهای غرب خراسان رضوی

به گزارش ایلنا، مسلم فائق‌نیا افزود: در حادثه رانندگی نخست بر اثر وقوع حادثه رانندگی 2 دستگاه خودروی سواری سمند و رنو در مسیر سبزوار به داورزن حوالی کلاته سادات، 9 نفر مصدوم شدند. در این راستا 2 دستگاه آمبولانس و بالگرد اورژانس هوایی غرب خراسان برای انتقال مصدومان این حادثه به منطقه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در حادثه رانندگی دوم در جریان برخورد 2 دستگاه موتورسیکلت به یکدیگر در مسیر سلطان آباد به سمت نیشابور 2 سرنشین موتورسیکلت‌ها به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان باختند. این حادثه 2 مصدوم نیز برجای گذاشت که هر 2 مصدوم توسط تکنسین‌های اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار اظهار داشت: در حادثه رانندگی سوم در پی واژگونی خودروی رانا در مسیر سبزوار به داورزن 5 نفر مصدوم شدند. مصدومان توسط نیروهای اورژانس و هلال‌احمر به بیمارستان منتقل شدند.

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