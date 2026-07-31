معاون اورژانس شهرستان سبزوار خبر داد:
2 کشته و 16 مصدوم دستاورد 3 حادثه رانندگی در محورهای غرب خراسان رضوی
معاون فنی و عملیات اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار به وقوع حوادث رانندگی متعدد در این منطقه اشاره کرده و گفت: 3 حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی غرب استان خراسان رضوی 2 کشته و 16 مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا، مسلم فائقنیا افزود: در حادثه رانندگی نخست بر اثر وقوع حادثه رانندگی 2 دستگاه خودروی سواری سمند و رنو در مسیر سبزوار به داورزن حوالی کلاته سادات، 9 نفر مصدوم شدند. در این راستا 2 دستگاه آمبولانس و بالگرد اورژانس هوایی غرب خراسان برای انتقال مصدومان این حادثه به منطقه اعزام شدند.
وی ادامه داد: در حادثه رانندگی دوم در جریان برخورد 2 دستگاه موتورسیکلت به یکدیگر در مسیر سلطان آباد به سمت نیشابور 2 سرنشین موتورسیکلتها به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان باختند. این حادثه 2 مصدوم نیز برجای گذاشت که هر 2 مصدوم توسط تکنسینهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
معاون فنی و عملیات اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار اظهار داشت: در حادثه رانندگی سوم در پی واژگونی خودروی رانا در مسیر سبزوار به داورزن 5 نفر مصدوم شدند. مصدومان توسط نیروهای اورژانس و هلالاحمر به بیمارستان منتقل شدند.