2 کشته دستاورد حادثه رانندگی محور فرعی قاین - سرایان

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدامیر کاظمی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 با یک دستگاه تریلی در محور فرعی قاین - سرایان محدوده روستای تیغاب، به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله مأموران پلیس راه به همراه نیروهای امدادی در محل وقوع حادثه حاضر شدند. بررسی‌های انجام شده نشان داد که در این حادثه رانندگی مرگبار، 2 سرنشین خودروی سواری پژو 405 جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان داده است که خودروی پژو 405 که از زاهدان به مقصد استان گلستان در حرکت بود، با یک دستگاه تریلی که از اصفهان به سمت مرز دوغارون تردد می‌کرد، برخورد کرده است.

سرهنگ کاظمی تصریح کرد: بر اساس گزارش سامانه‌های پلیس راه، راننده خودروی پژو 405 ساعتی پیش از وقوع این حادثه به دلیل سرعت غیرمجاز و عدم توجه به جلو از سوی گشت پلیس راه قاین متوقف و دستور ایست دریافت کرده بود.

وی بیان داشت: به‌رغم دستور ایست نیروهای پلیس راه، راننده خودروی پژو 405 بدون توجه به دستور مأموران به مسیر خود ادامه داده بود. علت وقوع این حادثه، انحراف به چپ ناشی از سبقت غیرمجاز خودروی پژو 405 تشخیص داده شده است.

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