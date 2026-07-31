امام جمعه موقت قزوین:
بحث کم و بسیار نیست/ درآمد تنگه هرمز میتواند به مشکلات اقتصادی جنوب کشور پایان دهد
امامجمعه موقت قزوین درآمدزایی از طریق کنترل تنگههرمز را دومین مزیت این اقدام برشمرد و گفت: هرچند برخی کارشناسان دربارهٔ میزان درآمد آن اختلافنظر دارند، اما همین درآمد میتواند بخش مهمی از چالشهای اقتصادی جنوب کشور را کاهش دهد. همچنین با کنترل این آبراه میتوانیم کشورهایی را که اموال ایران را بلوکه کردهاند، تحت فشار قرار دهیم و حتی خسارتهای ناشی از جنگ را از این طریق جبران کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجتالاسلام محمدتقی سبحانینیا عصر امروز در خطبه سیاسی نماز جمعه این شهر با اشاره به سیاستهای خصمانه و تلاش آمریکا برای تضعیف ایران گفت: آمریکا که روزبهروز بیحافظهتر و بیحیثیتتر از گذشته شده، با هزینههای سرسامآور مالی و نظامی تلاش میکند تابوشکنی ابرقدرتی را در دنیا به نمایش بگذارد، اما در عمل با واقعیتی دیگر روبهروست.
وی با بیان اینکه رسانههای آمریکایی تاکنون از خسارت 40 میلیارد دلاری جنگ با ایران سخن گفتهاند، این آمار را کاملاً نادرست خواند و افزود: همانطور که آمار کشتهها و مجروحان خود را دروغ اعلام میکنند، میزان خسارتها نیز بسیار بیشتر از آن چیزی است که گزارش شده است.
امامجمعه موقت قزوین تصریح کرد: اگر فشارهای سنگین اقتصادی و نظامی وارد بر آمریکا در این جنگ را رصد کنیم، به روشنی درمییابیم که مقاومت ملت ایران میتواند این کشور را به قدری مستأصل کند که ناچار شود از خاورمیانه و خلیجفارس عقبنشینی کند.
سبحانینیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت راهبردی تنگههرمز، این آبراهٔ حیاتی را برگ برندهٔ جمهوری اسلامی دانست و اضافه کرد: برخی گمان میکنند که اگر تنگههرمز را رها کنیم، همهچیز به روز اول بازمیگردد، اما این تصور کاملاً اشتباه است. دشمنان در صورت ضعف ما نهتنها عقب نخواهند نشست، بلکه کمند محکمتری بر این تنگه خواهند انداخت تا دسترسی ما را برای همیشه محدود کنند.
وی با برشمردن مزایای کنترل تنگههرمز تأکید کرد: نخستین و مهمترین دستاورد این اقدام، تأمین امنیت ملی است. هیچ اولویتی بالاتر از امنیت برای یک ملت و دولت وجود ندارد و تنگههرمز با جلوگیری از تردد غیرقانونی و حملونقل سلاح میتواند مرزهای امنیتی کشور را بیمه کند.
خطیب نماز جمعه شهر قزوین ادامه داد: امروز همهٔ کشورهای دنیا از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به بهانهٔ حفظ امنیت دست به اقدامات نظامی میزنند و ما نیز با در اختیار داشتن این شاهراه میتوانیم امنیت خود را تضمین کنیم.
سبحانینیا درآمدزایی از طریق کنترل تنگههرمز را دومین مزیت این اقدام برشمرد و گفت: هرچند برخی کارشناسان دربارهٔ میزان درآمد آن اختلافنظر دارند، اما همین درآمد میتواند بخش مهمی از چالشهای اقتصادی جنوب کشور را کاهش دهد. همچنین با کنترل این آبراه میتوانیم کشورهایی را که اموال ایران را بلوکه کردهاند، تحت فشار قرار دهیم و حتی خسارتهای ناشی از جنگ را از این طریق جبران کنیم.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد تجارت جهانی از خلیجفارس عبور میکند، افزود: این حجم از تبادلات تجاری، تنگههرمز را به اهرمی کمنظیر برای جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. ما به دشمنان و بدخواهان خود اجازه نخواهیم داد که نگاه سوء به کشورمان داشته باشند و از این برگ برنده برای تأمین منافع ملی و بازپسگیری حقوق خود استفاده خواهیم کرد.
امامجمعه موقت قزوین در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ این دستاورد راهبردی، خاطرنشان کرد: در طول ۴۷ سال انقلاب اسلامی، شاهد پناهدهی برخی کشورها به ضدانقلاب، منافقین و تجزیهطلبان بودهایم. با کنترل تنگههرمز، میتوانیم این کشورها را تحت فشار قرار دهیم تا خائنان به نظام را به ایران بازگردانند و آنها را در خاک خودمان محاکمه کنیم.
سبحانینیا در پایان سخنانش تصریح کرد: در هر صورت تنگههرمز برگ برندهٔ ماست و انشاءالله با حفظ هوشمندانهٔ آن روزی خواهد رسید که این خائنان یکبهیک به سزای اعمال خود برسند.