فارس در قله داوری فوتبال کشور/ ثبت یک رکورد تاریخی با حضور ۹ نماینده در لیگ برتر
داوری فوتبال استان فارس با ثبت یک رکورد تاریخی، فصل جدید لیگ برتر فوتبال کشور را با حضور ۹ داور و کمکداور آغاز خواهد کرد؛ افتخاری ارزشمند که جایگاه ممتاز این استان را در عرصه داوری فوتبال ایران بیش از پیش تثبیت کرده است.
به گزارش ایلنا، ۹ داور و کمکداور استان حاضر در سمینار دانشافزایی پیشفصل داوران و کمکداوران لیگ برتر فوتبال کشور، با موفقیت آزمونهای آمادگی جسمانی را پشت سر گذاشتند و مجوز حضور در رقابتهای فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران را کسب کردند.
محمدرضا تارخ، ایمان کهیش، علی سام، فرهاد مروجی، سیدمحمد هاشمینسب، حامد صفایی، سعید زیبا، علی فرزانمنش و رضا لیلامی، نمایندگان داوری استان فارس در این دوره هستند که با موفقیت در آزمونهای آمادگی جسمانی، آمادگی خود را برای قضاوت در بالاترین سطح فوتبال باشگاهی کشور به اثبات رساندند.
استان فارس با حضور ۹ داور و کمکداور در این سمینار، بیشترین تعداد نماینده را در میان تمامی استانهای کشور به خود اختصاص داده است؛ موفقیتی که بیانگر جایگاه برجسته داوری فارس، ظرفیت بالای نیروهای متخصص این حوزه و نقش مؤثر استان در تأمین داوران لیگ برتر فوتبال کشور است.
سمینار پیشفصل داوران و کمکداوران لیگ برتر فوتبال کشور از هفتم مردادماه آغاز شده و تا یازدهم مردادماه ادامه خواهد داشت. در جریان برگزاری این دوره، حسین قنبری، رئیس هیأت فوتبال استان فارس، نیز با حضور در محل برگزاری آزمونها، از نزدیک روند اجرای تستها و عملکرد نمایندگان استان را مورد ارزیابی و پیگیری قرار داد.
حضور ۹ داور و کمکداور از استان فارس در فصل جدید لیگ برتر فوتبال کشور، برای نخستین بار در تاریخ فوتبال استان به ثبت رسیده و به عنوان رکوردی ماندگار در داوری فارس شناخته میشود؛ دستاوردی که نشاندهنده روند رو به رشد، برنامهریزی هدفمند و توسعه مستمر داوری فوتبال در استان است.
از دیگر نکات قابل توجه این دوره، حضور رضا لیلامی در جمع کمکداوران لیگ برتر فوتبال کشور برای نخستین بار است. وی پس از موفقیت در آزمون آمادگی جسمانی، مجوز قضاوت در فصل جدید لیگ برتر را دریافت کرد و به جمع نمایندگان استان فارس در این رقابتها پیوست.
رئیس هیات فوتبال استان فارس با اشاره به این موفقیت، اظهار کرد: حضور ۹ نماینده از استان فارس در جمع داوران و کمکداوران لیگ برتر، برای نخستین بار در تاریخ فوتبال استان رقم خورده و این اتفاق، گویای ظرفیت، توانمندی و جایگاه ممتاز داوری فارس در سطح کشور است.
حسین قنبری افزود: طی سه سال گذشته، سه سهمیه جدید به جمع داوران و کمکداوران لیگ برتر استان فارس اضافه شده است.
وی در پایان تأکید کرد: حمایت از داوران جوان و مستعد همچنان با جدیت در دستور کار هیأت فوتبال استان فارس قرار دارد تا زمینه حضور نمایندگان بیشتری از استان در بالاترین سطح داوری فوتبال کشور فراهم شود.