به گزارش ایلنا از ایلام، شعبانی اظهار کرد: ساعت ۰۶:۴۱ امروز، گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس سبک به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه متأسفانه به فوت چهار مرد ۲۰، ۳۰، ۳۵ و ۳۶ ساله در صحنه انجامید و یک مرد ۳۴ ساله نیز پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و پایدارسازی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان شهدای دهلران منتقل شد.

انتهای پیام/