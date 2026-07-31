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رئیس اورژانس ایلام:

واژگونی پژو پارس در محور دهلران–عین‌خوش ۴ کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت

واژگونی پژو پارس در محور دهلران–عین‌خوش ۴ کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت
کد خبر : 1820639
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رئیس اورژانس ایلام از وقوع یک سانحه رانندگی مرگبار در محور دهلران–عین‌خوش خبر داد.

به گزارش ایلنا از ایلام، شعبانی اظهار کرد: ساعت ۰۶:۴۱ امروز، گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس سبک به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه متأسفانه به فوت چهار مرد ۲۰، ۳۰، ۳۵ و ۳۶ ساله در صحنه انجامید و یک مرد ۳۴ ساله نیز پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و پایدارسازی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان شهدای دهلران منتقل شد.

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