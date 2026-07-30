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رئیس پلیس راه خراسان جنوبی خبر داد:

5 کشته دستاورد حادثه رانندگی محور دیهوک به کرمان

5 کشته دستاورد حادثه رانندگی محور دیهوک به کرمان
کد خبر : 1820610
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رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی گفت: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه تریلی هوو در کیلومتر 83 محور مواصلاتی دیهوک به کرمان، 5 کشته برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدامیر کاظمی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه تریلی هوو در کیلومتر 83 محور مواصلاتی دیهوک به کرمان، به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله مأموران پلیس راه و نیروهای امدادی در محل وقوع حادثه حاضر شدند. بررسی‌های انجام شده نشان داده است که در این حادثه رانندگی مرگبار، 5 سرنشین خودروی سواری پراید جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی اظهار داشت: بررسی‌های انجام شده نشان داده است که خودروی پراید از مشهد به مقصد بندرعباس در حرکت بوده و با تریلی هوو که از بندرعباس به سمت دوغارون تردد می‌کرده، برخورد شدید کرده است.

سرهنگ کاظمی به علت وقوع این حادثه رانندگی مرگبار اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: علت وقوع این حادثه رانندگی از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است. علت این حادثه متعاقباً از سوی مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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