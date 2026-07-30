سقوط پراید به رودخانه در علی آباد کتول، ۵ سرنشین جان باختند

به گزارش ایلنا از گلستان، مرتضی سلیمی، اظهار کرد: در پی اعلام گزارش مردمی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی پراید به رودخانه در ساعت ۱۴:۲۵ روز هشتم مردادماه، در منطقه دهنه محمدآباد کتول و محدوده روستای سیامرزکوه، سه تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات زرین‌گل با تجهیزات تخصصی شامل ست نجات، یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی کمک‌دار سبک به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در محل، عملیات جست‌وجو و دسترسی به خودرو را آغاز کردند و با به‌کارگیری تجهیزات تخصصی، پیکر سرنشینان را از رودخانه خارج کردند.

وی با بیان اینکه این حادثه پنج حادثه‌دیده داشت، گفت: متأسفانه هر پنج سرنشین خودرو در این سانحه جان خود را از دست دادند و پیکر آنان پس از انتقال به محل امن، برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی شد.

سلیمی ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، از رانندگان خواست در تردد در محورهای کوهستانی و جاده‌های مجاور رودخانه‌ها، با رعایت سرعت مطمئنه، توجه به شرایط مسیر و پرهیز از هرگونه بی‌احتیاطی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حادثه، مراتب را از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ هلال‌احمر اطلاع دهند تا نزدیک‌ترین تیم‌های امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شوند.

انتهای پیام/