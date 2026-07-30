خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسئول جمعیت هلال‌احمر شهرستان آبدانان خبر داد:

3 کشته و 2 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور مورموری به سراب‌باغ

3 کشته و 2 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور مورموری به سراب‌باغ
کد خبر : 1820587
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول جمعیت هلال‌احمر شهرستان آبدانان گفت: وقوع یک حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک دستگاه خودروی سواری تیبا در محور مواصلاتی مورموری به سراب‌باغ از توابع این شهرستان، 3 کشته و 2 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، شجاعت جابری افزود: گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک دستگاه خودروی سواری تیبا در محور مواصلاتی مورموری به سراب‌باغ از توابع شهرستان آبدانان، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله نیروهای امدادی و فوریت‌های پزشکی به محل وقوع حادثه اعزام شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد که در این حادثه رانندگی 3 نفر شامل یک زن و 2 مرد در دم جان خود را از دست دادند. همچنین در این بررسی‌ها مشخص شد این حادثه 2 مصدوم نیز در پی داشته است.

مسئول جمعیت هلال‌احمر شهرستان آبدانان اظهار داشت: 2 مصدوم این حادثه رانندگی به شدت زخمی شده بودند. در این راستا کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کردند. حال هر 2 مصدوم این حادثه رانندگی وخیم گزارش شده است.

جابری به علت وقوع این حادثه رانندگی مرگبار اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: عملیات امدادرسانی و بررسی ابعاد این حادثه رانندگی از سوی نیروهای امدادی و دستگاه‌های اجرایی مسئول ادامه دارد. اخبار تکمیلی در خصوص علت وقوع این حادثه از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل