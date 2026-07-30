مسئول جمعیت هلالاحمر شهرستان آبدانان خبر داد:
3 کشته و 2 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور مورموری به سرابباغ
مسئول جمعیت هلالاحمر شهرستان آبدانان گفت: وقوع یک حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک دستگاه خودروی سواری تیبا در محور مواصلاتی مورموری به سرابباغ از توابع این شهرستان، 3 کشته و 2 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، شجاعت جابری افزود: گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک دستگاه خودروی سواری تیبا در محور مواصلاتی مورموری به سرابباغ از توابع شهرستان آبدانان، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان زنجان اعلام شد.
وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله نیروهای امدادی و فوریتهای پزشکی به محل وقوع حادثه اعزام شدند. بررسیهای اولیه نشان داد که در این حادثه رانندگی 3 نفر شامل یک زن و 2 مرد در دم جان خود را از دست دادند. همچنین در این بررسیها مشخص شد این حادثه 2 مصدوم نیز در پی داشته است.
مسئول جمعیت هلالاحمر شهرستان آبدانان اظهار داشت: 2 مصدوم این حادثه رانندگی به شدت زخمی شده بودند. در این راستا کارشناسان اورژانس پیشبیمارستانی پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کردند. حال هر 2 مصدوم این حادثه رانندگی وخیم گزارش شده است.
جابری به علت وقوع این حادثه رانندگی مرگبار اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: عملیات امدادرسانی و بررسی ابعاد این حادثه رانندگی از سوی نیروهای امدادی و دستگاههای اجرایی مسئول ادامه دارد. اخبار تکمیلی در خصوص علت وقوع این حادثه از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.