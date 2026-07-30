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تکذیب خبر انفجار در ایرانشهر/فرماندار: آتش‌سوزی در محل دپوی سوخت علت ایجاد دود بود

تکذیب خبر انفجار در ایرانشهر/فرماندار: آتش‌سوزی در محل دپوی سوخت علت ایجاد دود بود
کد خبر : 1820580
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معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه ایرانشهر گفت: امروز پنجشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵، یک محل دپوی سوخت که از آن به عنوان منزل مسکونی نیز استفاده می‌شد، در محله «غریب‌آباد» این شهرستان دچار آتش‌سوزی شد.

به گزارش ایلنا، سلیم کدخدا ضمن تکذیب ادعای وقوع انفجار در ایرانشهر، افزود: علت دقیق این حادثه آتش‌سوزی در محل مذکور بوده است؛ با این حال، بررسی‌های تکمیلی برای روشن شدن جزئیات بیشتر این حادثه در جریان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر تلفات جانی یا مصدومیت ناشی از این حادثه دریافت نشده است.

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