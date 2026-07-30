تکذیب خبر انفجار در ایرانشهر/فرماندار: آتش‌سوزی در محل دپوی سوخت علت ایجاد دود بود

معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه ایرانشهر گفت: امروز پنجشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵، یک محل دپوی سوخت که از آن به عنوان منزل مسکونی نیز استفاده می‌شد، در محله «غریب‌آباد» این شهرستان دچار آتش‌سوزی شد.