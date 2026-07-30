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16 مصدوم دستاورد وقوع 3 حادثه رانندگی در شهرستان ساوه

16 مصدوم دستاورد وقوع 3 حادثه رانندگی در شهرستان ساوه
کد خبر : 1820578
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سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه به وقوع حوادث رانندگی متعدد در این منطقه اشاره کرده و گفت: وقوع 3 حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی این شهرستان، 16 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، حمید ابره‌دری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: نخستین حادثه رانندگی بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری کوییک در اتوبان ساوه به تهران محدوده یک کیلومتر مانده به مجتمع باران، به وقوع پیوست. بررسی‌های اولیه نشان داد که این حادثه 6 مصدوم به همراه داشته است.

وی ادامه داد: با اعلام گزارش این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس، 2 تیم عملیاتی اورژانس به همراه یک تیم پشتیبان هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند. تیم‌های امدادی اعزام شده، مصدومان این حادثه را پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مدرس شهرستان ساوه منتقل کردند.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه اظهار داشت: دومین حادثه رانندگی نیز بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو با یک موتورسیکلت و یک عابر پیاده در ابتدای جاده نورعلی‌بیگ بعد از عباس‌آباد، به وقوع پیوست و 5 مصدوم برجای گذاشت.

ابره‌دری تصریح کرد: با اعلام گزارش این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس شهرستان ساوه، 2 تیم عملیاتی اورژانس به محل وقوع این حادثه اعزام شدند. تیم‌های اورژانس اعزام شده، مصدومان این حادثه را پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مدرس شهرستان ساوه منتقل کردند.

وی بیان داشت: سومین حادثه رانندگی نیز بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری تیبا در اتوبان ساوه به همدان محدوده 2 کیلومتر بعد از مجتمع آسمان، به وقوع پیوست. بررسی‌های اولیه صحنه حادثه نشان داد که این حادثه 5 مصدوم به همراه داشته است. گزارش این حادثه نیز به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه تأکید کرد: نیروهای اورژانس اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند و 5 مصدوم این حادثه نیز پس از تثبیت وضعیت عمومی، به بیمارستان شهید مدرس شهرستان ساوه منتقل شدند.

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