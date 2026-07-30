خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک استان مازندران:

آغاز فرآیند ملی محاسبه و تعیین شهریه کودکستان‌های مازندران برای سال تربیتی–یادگیری ۱۴۰۶-۱۴۰۵

آغاز فرآیند ملی محاسبه و تعیین شهریه کودکستان‌های مازندران برای سال تربیتی–یادگیری ۱۴۰۶-۱۴۰۵
کد خبر : 1820577
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک استان مازندران از آغاز فرآیند ملی محاسبه و تعیین شهریه کودکستان‌ها برای سال تربیتی–یادگیری ۱۴۰۶-۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: این فرآیند مطابق دستورالعمل‌های سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و از طریق سامانه satta.medu.ir آغاز شده و تمامی مؤسسان کودکستان‌های دارای مجوز می‌توانند بر اساس شرایط و ضوابط ابلاغی، نسبت به تکمیل فرآیند تعیین شهریه اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، عباسی با اشاره به شیوه اجرای این فرآیند افزود: مؤسسانی که در سال گذشته ابلاغیه الکترونیکی شهریه دریافت کرده‌اند و در سال تربیتی–یادگیری جدید نیز بدون تغییر در همان فضای استقرار سال گذشته فعالیت می‌کنند، می‌توانند با انتخاب مسیر مربوط در سامانه، شهریه سال جدید را بر مبنای اطلاعات سال گذشته و با اعمال درصد افزایش مصوب ستاد تنظیم بازار تعیین و ابلاغیه شهریه خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: کودکستان‌های تازه‌تأسیس و همچنین مؤسسانی که تاکنون ابلاغیه الکترونیکی شهریه در سامانه نداشته‌اند، لازم است اطلاعات و مستندات مورد نیاز از جمله مشخصات فضای آموزشی، تجهیزات و سایر اطلاعات لازم را در سامانه ثبت و بارگذاری کنند تا پس از بررسی و ارزیابی، شهریه آنان مطابق ضوابط تعیین و ابلاغ شود.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک استان مازندران درباره کودکستان‌های مستقر در فضاهای مازاد دولتی نیز اظهار داشت: برای این دسته از کودکستان‌ها، پس از برگزاری فرآیند مزایده، تعیین وضعیت فضای استقرار و تکمیل مراحل قانونی مربوط، امکان ورود به فرآیند محاسبه و تعیین شهریه مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک فراهم خواهد شد.

عباسی با تأکید بر اینکه ابلاغیه شهریه، مبنای فعالیت کودکستان‌ها در سال تربیتی–یادگیری ۱۴۰۶-۱۴۰۵ است، از مؤسسان خواست با مطالعه دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی و مراجعه به سامانه satta.medu.ir، نسبت به انجام به‌موقع مراحل مربوط اقدام کنند.

وی در پایان از همکاری رؤسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق، کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت کودک و مؤسسان کودکستان‌ها قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با همراهی تمامی دست‌اندرکاران، فرآیند محاسبه و تعیین شهریه کودکستان‌های استان در چارچوب ضوابط و مقررات، با دقت و نظم مطلوب به انجام برسد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل