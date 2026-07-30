به گزارش ایلنا، عباسی با اشاره به شیوه اجرای این فرآیند افزود: مؤسسانی که در سال گذشته ابلاغیه الکترونیکی شهریه دریافت کرده‌اند و در سال تربیتی–یادگیری جدید نیز بدون تغییر در همان فضای استقرار سال گذشته فعالیت می‌کنند، می‌توانند با انتخاب مسیر مربوط در سامانه، شهریه سال جدید را بر مبنای اطلاعات سال گذشته و با اعمال درصد افزایش مصوب ستاد تنظیم بازار تعیین و ابلاغیه شهریه خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: کودکستان‌های تازه‌تأسیس و همچنین مؤسسانی که تاکنون ابلاغیه الکترونیکی شهریه در سامانه نداشته‌اند، لازم است اطلاعات و مستندات مورد نیاز از جمله مشخصات فضای آموزشی، تجهیزات و سایر اطلاعات لازم را در سامانه ثبت و بارگذاری کنند تا پس از بررسی و ارزیابی، شهریه آنان مطابق ضوابط تعیین و ابلاغ شود.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک استان مازندران درباره کودکستان‌های مستقر در فضاهای مازاد دولتی نیز اظهار داشت: برای این دسته از کودکستان‌ها، پس از برگزاری فرآیند مزایده، تعیین وضعیت فضای استقرار و تکمیل مراحل قانونی مربوط، امکان ورود به فرآیند محاسبه و تعیین شهریه مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک فراهم خواهد شد.

عباسی با تأکید بر اینکه ابلاغیه شهریه، مبنای فعالیت کودکستان‌ها در سال تربیتی–یادگیری ۱۴۰۶-۱۴۰۵ است، از مؤسسان خواست با مطالعه دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی و مراجعه به سامانه satta.medu.ir، نسبت به انجام به‌موقع مراحل مربوط اقدام کنند.

وی در پایان از همکاری رؤسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق، کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت کودک و مؤسسان کودکستان‌ها قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با همراهی تمامی دست‌اندرکاران، فرآیند محاسبه و تعیین شهریه کودکستان‌های استان در چارچوب ضوابط و مقررات، با دقت و نظم مطلوب به انجام برسد.

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